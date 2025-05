Conclave, oggi doppia congregazione: prosegue il confronto

Dopo la fine dei novendiali per la morte di Papa Francesco scatta il conto alla rovescia per l’avvio del Conclave. Nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio i cardinali elettori entreranno nella Cappella Sistina per la scelta del nuovo pontefice e in queste ore si cerca di trovare una quadra sul nome. Per oggi convocata una doppia congregazione, al mattino e al pomeriggio, con l’intervento di diversi porporati

Quando mancano due giorni all’inizio del Conclave , i 133 cardinali elettori chiamati ad eleggere il nuovo Papa provano a serrare le file. Oggi doppia congregazione generale, alle 9 e alle 17, per scogliere i nodi in una rosa di candidati che al momento resta ampia. Ieri, nel giorno di pausa dalle riunioni in Vaticano, molti porporati sono tornati nelle parrocchie romane di riferimento per chiedere una preghiera alla chiusura dei novendiali, i nove giorni di lutto per la morte di Papa Francesco: "Bergoglio è stato fedele alla sua missione fino all'estremo consumo delle sue forze", ha ricordato il cardinale Dominique Mamberti che al momento dell'elezione pronuncerà la formula "Habemus Papam" dalla loggia delle benedizioni.

Lettera dei giovani: "Scegliere un pellegrino e costruttore di pace"

In attesa dell'extra omnes, i giovani di tutto il mondo hanno scritto una lettera aperta ai cardinali riuniti a Roma dove hanno chiesto di proseguire sul cammino tracciato da Papa Francesco e di imparare dagli errori del passato. L'iniziativa è partita dall'organizzazione giovanile della Chiesa cattolica belga, Kamino, che ha trovato sostegno anche nel prete portoghese padre Guilherme e dalla "suora di TikTok" spagnola, Xiskya Valladares, presente al Sinodo come madre sinodale. "Fate che la vostra scelta sia un passo verso una Chiesa dove i giovani non siano solo accolti, ma coprotagonisti. Fate che la vostra scelta sia un'eco di Francesco e una risposta profetica al futuro. Chiamateci pellegrini di speranza. Ma, soprattutto, ascoltateci", scrivono i ragazzi.

Cardinale Sako: "Non ci conosciamo, durerà giorni"

Sulla durata necessaria per il raggiungimento di quota 89 voti, il quorum minimo per l'elezione, il cardinale Louis Raphael I Sako ha affermato che "serve tempo". "Sarà un Conclave di qualche giorno perché non possiamo votare per persone che non conosciamo", ha detto il patriarca della Chiesa cattolica caldea entrando alla prima congregazione di giornata.

