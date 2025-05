Conclave, cardinal Aveline derubato a Roma: la borsa è stata ritrovata

Arcivescovo di Marsiglia, è considerato uno tra i possibili successori di Papa Francesco. Giunto a Roma per i funerali di Bergoglio, il cardinale è stato vittima di un furto. Ma la borsa rubata, che conteneva i suoi effetti personali, è stata ritrovata proprio alla vigilia del Conclave, che si riunirà mercoledì per eleggere il prossimo Pontefice

Il cardinale francese di origini algerine, Jean-Marc Aveline, 66 anni, arcivescovo di Marsiglia, è considerato, pur se da “outsider” uno tra i possibili successori di Papa Francesco . Giunto a Roma per i funerali di Bergoglio e per partecipare all'elezione del nuovo Pontefice in Vaticano, il cardinale è stato vittima di un furto. Infatti, gli era stata rubata una borsa che conteneva i suoi effetti personali, comprese le chiavi dell'auto. La stessa, però, è stata ritrovata pochi giorni dopo il furto, proprio alla vigilia del Conclave che si riunirà mercoledì prossimo.

Il furto ed il ritrovamento della borsa

Quanto successo è stato raccontato durante la messa celebrata ieri dallo stesso arcivescovo di Marsiglia nella parrocchia della Madonna dei Monti, nel centro storico di Roma, in occasione della sua ultima apparizione pubblica prima di recarsi presso la Cappella Sistina per la scelta del prossimo Pontefice. Alla fine dell’omelia, mentre giornalisti e telecamere aspettavano Aveline per provare a strappargli qualche dichiarazione in vista del conclave, Don Francesco Pesce, cappellano di Montecitorio e parroco della Madonna dei Monti, ha fornito ulteriori dettagli. ''La scorsa settimana la borsa del cardinale, contenente tra l'altro chiavi ed effetti personali, è stara rubata. Ma dopo tre giorni è ricomparsa. A testimonianza -ha scherzato - che la Madonna dei Monti continua a fare miracoli, anche se in questo caso l’abbiamo un po' aiutata!''. La borsa di Aveline è stata ritrovata nel rione Monti, in via degli Zingari, proprio ad un centinaio di metri dalla chiesa.

Il dialogo con l’Islam

Considerato un outsider di grande spessore, Jean-Marc Aveline, è conosciuto per il suo impegno nel dialogo con l'Islam e per la sua riflessione sull'identità europea in chiave cristiana e migratoria. Qualora diventasse il nuovo Papa rappresenterebbe una scelta giovane, innovativa e simbolica, soprattutto in un momento in cui l'Europa è divisa su temi come l'immigrazione e il pluralismo religioso.