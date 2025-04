Conclave, perché e come i pontefici cambiano il loro nome

Introduzione

Poco prima di essere eletto, il futuro Papa deve comunicare il cosiddetto “nome pontificale”, cioè il nome con cui vorrà essere chiamato nel corso del suo Pontificato. Bergoglio scelse – per primo nella storia – Francesco, Ratzinger decise per Benedetto XVI in ricordo del santo omonimo, Wojtyla fu Giovanni Paolo II in omaggio al suo predecessore morto a circa un mese dalla sua elezione.

Si tratta di una tradizione secolare: come ricorda la Treccani, le ragioni del cambio di nome sono da ritrovare nelle origini della Chiesa Romana. Secondo lo studioso Claudio Rendina, "l'abbandono del nome della ‘prima’ nascita tende a evidenziare una ‘seconda’ nascita alla quale si è chiamati con la suprema elezione"