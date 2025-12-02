Cosa sono le "azioni preventive" evocate dall'ammiraglio Cavo Dragone

Introduzione

È alta la tensione tra la Nato e Mosca dopo le parole dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del comitato militare dell’Alleanza Atlantica. L’ufficiale in una intervista al Financial Times ha detto che la Nato sta valutando una postura più “aggressiva” alla luce degli attacchi informatici, dei sabotaggi e delle violazioni dello spazio aereo alleato, attribuiti spesso alla Russia. L’ammiraglio ha detto che un “attacco preventivo” potrebbe essere considerato “un'azione difensiva”, ma ha avvertito: “È più lontano dal nostro normale modo di pensare”.

Una posizione che ha suscitato l’attenzione e la risposta di Mosca: “Riteniamo che la dichiarazione di Cavo Dragone sui potenziali 'attacchi preventivi' contro la Russia sia un passo estremamente irresponsabile, che dimostra la volontà dell'alleanza di continuare a muoversi verso un'escalation”, ha attaccato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.