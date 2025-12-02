Guerra ibrida, perché i cavi sottomarini sono cruciali?

Più aggressività nei confronti di attacchi informatici, sabotaggi e violazioni dello spazio aereo da parte della Russia: è lo scenario che starebbe valutando la Nato secondo l’ammiraglio Cavo Dragone. Di questo e dei problemi giurisdizionali legati ai danneggiamenti di infrastrutture come i cavi sottomarini si è parlato nella puntata dell'1 dicembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24