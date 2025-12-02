Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
La minaccia della guerra ibrida ai sottomarini

Guerra ibrida, perché i cavi sottomarini sono cruciali e gli incidenti più recenti

Mondo fotogallery
7 foto
Getty e SkyTG24

Più aggressività nei confronti di attacchi informatici, sabotaggi e violazioni dello spazio aereo da parte della Russia: è lo scenario che starebbe valutando la Nato secondo l’ammiraglio Cavo Dragone. Di questo e dei problemi giurisdizionali legati ai danneggiamenti di infrastrutture come i cavi sottomarini si è parlato nella puntata dell'1 dicembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

ULTIME FOTOGALLERY

Guerra ibrida, perché i cavi sottomarini sono cruciali?

Mondo

Più aggressività nei confronti di attacchi informatici, sabotaggi e violazioni dello spazio aereo...

7 foto
La minaccia della guerra ibrida ai sottomarini

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

C'è la nuova escalation di tensioni tra Nato e Russia sulle aperture dei giornali in edicola. A...

13 foto

Regali di Natale: 12 idee originali per lui. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Per chi è in cerca di un regalo originale per lui, ecco 10 idee disponibili su Amazon: una...

12 foto

Usa, Melania Trump svela le decorazioni di Natale alla Casa Bianca

Mondo

La first lady ha svelato il tema natalizio per la residenza del presidente statunitense: "Home Is...

10 foto

Ondata di gelo in Usa e Canada, record di neve a Chicago. FOTO

Mondo

Nel weekend le città del Midwest statunitense, in particolar modo Chicago, si sono svegliate...

8 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Trump a Netanyahu: "Smilitarizzare la Striscia di Gaza". LIVE

    live Mondo

    Il presidente degli Stati Uniti ha telefonato al premier israeliano: "I due leader - ha fatto...

    Alta tensione tra Nato e Russia, Putin: "Continuare a combattere" LIVE

    live Mondo

    Mosca reagisce dopo le parole dell'ammiraglio Cavo Dragone, che ha rivelato come l'Alleanza stia...

    Mafia, Carabinieri del Ros arrestano la boss Grazia Santapaola

    Cronaca

    In base alle indagini coordinate dalla procura etnea, l'indagata non avrebbe agito semplicemente...