L'Estonia in campo per difendere i cavi sottomarini dalla Russia

Un nuovo fronte di competizione con Mosca: le infrastrutture subacquee. Una pattuglia marittima è stata inviata per controllare il cavo Estlink1, connettore che unisce il Paese baltico alla Finlandia, in risposta a possibili sabotaggi russi. "L'ultimo di una serie di presunti attacchi alle infrastrutture critiche", lo definisce l'Ue che denuncia la mossa di Putin in una guerra combattuta anche nelle profondità del mare