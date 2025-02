La mia vita in un cavo (sottomarino)

Scorre a decine di metri sotto il livello del mare la dorsale invisibile di Internet. E i suoi snodi - decine in tutto il mondo e alcuni anche in Italia - sono cruciali per i commerci internazionali. La loro vulnerabilità è diventata un elemento strategico nei rapporti internazionali. Ne abbiamo parlato con Maurizio Goretti, CEO di Namex, uno dei principali Internet Exchange Point (IXP) italiani