In un'intervista esclusiva a Sky TG24 Insider, l'intellettuale venezuelano riflette sul futuro del suo Paese. “I chavisti resteranno al potere sotto controllo americano, mentre l’opposizione deve trovare un terreno comune”, osserva sottolineando che “è possibile che Delcy Rodríguez diventi un visir di Trump a tempo indeterminato”. Sul suo lavoro letterario dice: “Ogni tanto qualche critico intravede analogie tra i miei lupi mannari e i miei vampiri e i vari Chávez e Maduro”