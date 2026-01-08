Offerte Sky
Trump, Miller e la normalizzazione americana dell’uso della forza

Luciana Grosso

Ispi
Da sinistra, Stephen Miller e Donald Trump - Getty

Le parole del consigliere del presidente Usa chiariscono senza ambiguità la visione della Casa Bianca sul mondo e sulle relazioni internazionali. La forza prevale sulle regole e il diritto conta solo finché conviene ai più forti. Il multilateralismo viene apertamente disprezzato mentre le considerazioni morali sono subordinate all’interesse nazionale. Così gli Stati Uniti si arrogano il diritto di intervenire ovunque nel continente americano

