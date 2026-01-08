Trump, Miller e la normalizzazione americana dell’uso della forza

Le parole del consigliere del presidente Usa chiariscono senza ambiguità la visione della Casa Bianca sul mondo e sulle relazioni internazionali. La forza prevale sulle regole e il diritto conta solo finché conviene ai più forti. Il multilateralismo viene apertamente disprezzato mentre le considerazioni morali sono subordinate all’interesse nazionale. Così gli Stati Uniti si arrogano il diritto di intervenire ovunque nel continente americano