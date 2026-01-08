Come funzionano le procedure di espulsione in italia?

Analizziamo due casi: quello del 36enne croato accusato di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio e quello del 57enne peruviano, con precedenti per rapina e violenza sessuale, indagato per l'omicidio di Aurora Livoli. C'è un punto in comune: non avrebbero dovuto trovarsi in Italia. Cosa non ha funzionato con i provvedimenti di cui erano destinatari?