Auto, le più vendute in Italia nel 2025: Fiat Panda modello più amato dagli italiani. FOTO
Oltre 100.000 esemplari venduti in un anno in Italia per la Fiat Panda, in un mercato che nel 2025 si è fermato a 1.525.722 immatricolazioni contro le 1.558.720 unità del 2024. L’anno appena trascorso conferma diversi modelli tra le preferite dagli italiani e aggiunge diverse sorprese a partire dal suv cinese a marchio MG
- 102.485 immatricolazioni in dodici mesi. La Fiat Panda conquista il titolo di auto più amata dagli italiani grazie ad un risultato doppio rispetto alla seconda classificata. Aggiornata nel 2025 con l’introduzione del modello Pandina, è diventata più sicura e accessoriata.
- Quasi quasi 50.000 immatricolazioni per la seconda classificata tra le dieci auto più vendute in Italia nel 2025. La Dacia Sandero arriva a quota 49.445 immatricolazioni, divise tra le due versioni Stepway e Streeway.
- Non solo compatte tra le prime tre auto più vendute in Italia. Jeep Avenger sale sul terzo gradino del podio, merito delle 48.376 immatricolazioni ottenute tra gennaio e dicembre 2025.
- Quarta posizione tra le dieci auto più vendute in Italia nel 2025 per la Citroen C3, arrivata a quota 38.442 immatricolazioni. Proposta in abbinamento a motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, è prodotta sulla stessa piattaforma della Fiat Grande Panda.
- Toyota conquista la quinta posizione tra le dieci auto più vendute nel 2025, grazie alle 33.846 immatricolazioni conquistate dalla Yaris Cross. Il suv compatto proposto in versione ibrida a due e quattro ruote motrici diventa così il modello più venduto in Italia del marchio giapponese.
- Sesta posizione tra le dieci auto più vendute in Italia la Toyota Yaris, arrivata a 33.846 immatricolazioni. La compatta full hybrid si conferma l’ibrida a ruote basse più venduta nel 2025.
- Dacia Duster riporta il marchio rumeno nella classifica delle dieci auto più vendute in Italia nel 2025, grazie alle 33.573 immatricolazioni che valgono la settima posizione
- 31.320 immatricolazioni per la Peugeot 208, ottava auto più venduta in Italia nel 2025. La compatta francese piace per l’offerta multienergia, dove non manca anche la versione 100% elettrica
- Nona posizione per la Renault Clio tra le dieci auto più vendute in Italia nel 2025, con 29.069 immatricolazioni in grado di garantirle il nono posto. Recentemente rinnovata, nel 2026 potrebbe risalire in classifica
- Unica auto cinese tra le dieci auto più vendute in Italia nel 2025, la Mg ZS chiude l’anno con 28.988 immatricolazioni. Dato significativo se confrontato al dato complessivo di MG, arrivato ad immatricolare negli ultimi 12 mesi ben 49.904 vetture