Al via il Capodanno cinese, i festeggiamenti nel mondo. FOTO

Secondo lo zodiaco cinese, il 17 febbraio si apre l'anno del Cavallo di Fuoco, che promette energia e slancio in avanti. Celebrazioni e iniziative in tutto il mondo per 15 giorni
- Il 2026, secondo il calendario cinese, è l'Anno del Cavallo di Fuoco: un tempo di slancio, movimento e trasformazione. È un'energia che invita ad agire, ma che chiede anche direzione, consapevolezza ed equilibrio. Tradizionalmente il Capodanno cinese dura circa quindici giorni, dal giorno della vigilia fino alla Festa delle Lanterne.
- Da Pechino a Taipei, passando per Hong Kong e per tutte le comunità della diaspora nel mondo, il 17 febbraio segna l’inizio del Capodanno cinese: due settimane di celebrazioni che culmineranno nella Festa delle Lanterne. Fuochi d’artificio, tavole imbandite e riunioni familiari accompagnano l’avvio dell’anno del Cavallo di Fuoco, combinazione "rivalutata" nel tempo che ritorna dopo 60 anni e che, secondo la tradizione, porterà energia, cambiamento e una scossa complessivamente positiva al ritmo della vita
- L’ultima volta del Cavallo di Fuoco fu nel 1966, quando in Giappone si registrò un forte calo delle nascite per la millenaria superstizione dell’"hinoe-uma", secondo cui le donne nate in quell’anno avrebbero avuto un carattere troppo forte. Oggi prevale una lettura più simbolica: un invito a sfruttare lo slancio, bilanciando però l’eccesso di energia. (Nella foto una flotta di droni crea un motivo a tema equestre a Yangzhou, nella provincia cinese di Jiangsu)
- A Milano, il Capodanno Lunare cinese porta nelle strade simboli, tradizioni e storie che si armonizzano naturalmente con lo spirito Olimpico di Milano - Cortina
- Il Capodanno Cinese a Manila, specialmente nel quartiere storico di Binondo (la Chinatown più antica al mondo), è una celebrazione vivace e sentita, riconosciuta come festività nazionale. Include parate spettacolari, danze del drago e del leone, fuochi d'artificio e cibo tradizionale, attirando migliaia di visitatori.
- Uno spettacolo di fuochi d’artificio si svolge al municipio di Toronto per celebrare il Capodanno cinese 2026
- Il fulcro vibrante del Capodanno Cinese, l’apice emotivo e conviviale di tutta la preparazione festiva, è senza dubbio alcuno la solenne e attesa “cena della riunione familiare” un evento che si celebra con sacralità e devozione nella vigilia del nuovo anno lunare
- Il Capodanno cinese a Edimburgo offre un ricco calendario di eventi che coinvolge l'intera città con parate, danze del leone/drago, spettacoli al castello e menu speciali. Per il 2026, l'Anno del Cavallo di Fuoco presenta la tradizionale Danza del Leone il 21 febbraio al St James Quarter, con celebrazioni che includono mercatini culturali e promozioni nei ristoranti
- In occasione del capodanno le stradine di Chinatown sono inondate dalle musiche dei canti e balli tradizionali, dalle parate in cui dragoni colorati serpeggiano per le strade e i cinesi sfilano in costumi tradizionali e dalle immancabili bancarelle di street food e frutta. Le strade vengono addobbate con lanterne e decorazioni in cui spicca nettamente il colore rosso; non manca poi lo spettacolo di fuochi d’artificio
- È la festività più sentita dalla comunità cinese, che a New York è molto numerosa.Per i cinesi è anche un momento di ritrovo familiare e raccoglimento religioso: le famiglie si riuniscono per mangiare, celebrare assieme l’inizio del nuovo anno e recarsi ai templi per pregare.