Tante medaglie in palio oggi, con gli azzurri impegnati in diverse discipline. Spazio allo sci alpino, con il superG, che mette in palio 6 titoli, equamente divisi tra uomini e donne. Sul ghiaccio anche curling e il para ice hockey per la sfida con la Cina.

L'azzurra Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d'oro nel supergigante dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 nella categoria ipovedenti. La sciatrice trentina, già argento in discesa libera, questa mattina sulle nevi di Cortina d'Ampezzo assieme alla guida Nicola Cotti Cottini ha fatto segnare il miglior tempo con 1'14"84. Argento all'austriaca Veronika Aigner assieme alla guida Lilly Sammer a sei decimi, bronzo alla slovacca Alexandra Rexova con la guida Sophia Polak a 4"85.

Ieri, Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d'oro nello snowboard cross uomini. Si è trattato del primo oro per i colori azzurri dei Giochi 2026. Sulla pista di Cortina D'Ampezzo ha preceduto l'australiano Ben Tudhope e il coreano Lee Jehyuk. Nel biathlon individuale standing, Cristian Toninelli ha concluso la gara con 6 errori al poligono mentre nel sitting, Marco Pisani ha chiuso in tredicesima posizione. Italia battuta dalla Cina nel curling: 3-5.

Ieri prime medaglie azzurre ai Giochi: argento per Chiara Mazzel nella discesa ipovedenti AS2 e bronzo per Giacomo Bertagnolli nella libera ipovedenti AS3. Nel curling, nel Doppio Misto, la coppia azzurra Orietta Bertò e Paolo Ioriatti ha perso 9-4 contro la Lettonia. Nell’hockey, l’Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 14-1.

