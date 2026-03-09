L'azzurra Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d'oro nel supergigante nella categoria ipovedenti. La sciatrice trentina, già argento in discesa libera, questa mattina sulle nevi di Cortina d'Ampezzo ha fatto segnare il miglior tempo con 1'14"84. Vozza quarta. Ieri il primo oro italiano ai Giochi 2026: Emanuel Perathoner si è posizionato sul primo gradino del podio nello snowboard cross uomini
in evidenza
Tante medaglie in palio oggi, con gli azzurri impegnati in diverse discipline. Spazio allo sci alpino, con il superG, che mette in palio 6 titoli, equamente divisi tra uomini e donne. Sul ghiaccio anche curling e il para ice hockey per la sfida con la Cina.
L'azzurra Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d'oro nel supergigante dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 nella categoria ipovedenti. La sciatrice trentina, già argento in discesa libera, questa mattina sulle nevi di Cortina d'Ampezzo assieme alla guida Nicola Cotti Cottini ha fatto segnare il miglior tempo con 1'14"84. Argento all'austriaca Veronika Aigner assieme alla guida Lilly Sammer a sei decimi, bronzo alla slovacca Alexandra Rexova con la guida Sophia Polak a 4"85.
Ieri, Emanuel Perathoner ha vinto la medaglia d'oro nello snowboard cross uomini. Si è trattato del primo oro per i colori azzurri dei Giochi 2026. Sulla pista di Cortina D'Ampezzo ha preceduto l'australiano Ben Tudhope e il coreano Lee Jehyuk. Nel biathlon individuale standing, Cristian Toninelli ha concluso la gara con 6 errori al poligono mentre nel sitting, Marco Pisani ha chiuso in tredicesima posizione. Italia battuta dalla Cina nel curling: 3-5.
Ieri prime medaglie azzurre ai Giochi: argento per Chiara Mazzel nella discesa ipovedenti AS2 e bronzo per Giacomo Bertagnolli nella libera ipovedenti AS3. Nel curling, nel Doppio Misto, la coppia azzurra Orietta Bertò e Paolo Ioriatti ha perso 9-4 contro la Lettonia. Nell’hockey, l’Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 14-1.
Voronchikhina vince superG paralimpico, primo oro Russia
La russa Varvara Voronchikhina ha vinto il supergigante standing dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta del primo oro della Russia alle Paralimpiadi della neve dopo Sochi 2014. La 23enne sciatrice originaria di Irkutsk in Siberia, alla sua seconda medaglia paralimpica in carriera dopo il bronzo di sabato scorso in discesa libera, ha vinto in 1'15"60. Argento alla francese Aurelie Richard a 1"96, bronzo alla svedese Ebba Aarsjoe a 2"04. I Giochi paralimpici di Milano Cortina 2026 hanno segnato il ritorno dello sport russo con inno e bandiera dopo la doppia sospensione, quella per doping e a seguito dell'invasione militare in Ucraina. Per quest'ultimo motivo lo sport russo, e bielorusso, sono ancora esclusi dai grandi eventi internazionali a livello di categoria senior. Per quanto concerne gli junior, il Cio ha raccomandato le federazioni alla riammissione nelle competizioni internazionali.
Mazzel: "Prima della gara avevo mal di testa"
"Questa medaglia d'oro pesa molto di più rispetto a quella d'argento in discesa libera. Sono molto felice di com'è andata, anche perché stamattina in ricognizione mi è iniziato un fortissimo mal di testa e quasi non volevo partire, perché non riuscivo a stare in equilibrio. Sono super soddisfatta anche di come ho gestito questo inconveniente". Lo ha detto Chiara Mazzel, dopo la vittoria nel Super-G paralimpico di Cortina d'Ampezzo. Alle sue spalle è arrivata "la temibilissima Veronika Aigner con cui mi gioco sempre il podio. Essere riuscita a stare davanti a lei alla Paralimpiade è magnifico". La guida, Nicola Cotti Cottini, racconta che al netto di qualche errore "Chiara è stata brava, è stata molto più decisa rispetto all'altro giorno, quindi sono molto soddisfatto".
Seconda gara e seconda medaglia per Mazzel
Seconda gara e seconda medaglia per Mazzel. La sciatrice trentina di San Giovanni di Fassa, atleta delle Fiamme Gialle, con una grande passione per corno francese, pittura e scrittura, dopo l'argento conquistato in discesa libera nella prima giornata delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, questa mattina ha centrato il metallo piu' pregiato, l'oro che ha sempre sognato da quando si e' affacciata allo sport paralimpico, i Mondiali del 2022 in Norvegia (non aveva, pero', concluso le due gare alle quali aveva preso parte). Il sole di Cortina d'Ampezzo, sulle pendici delle Tofane, ha fatto da cornice all'impresa di Chiara assieme alla sua fidata guida, Nicola. Alle spalle dell'azzurra la forte 23enne austriaca Veronika Aigner, sabato scorso campionessa paralimpica di discesa libera. La fuoriclasse di Neunkirchen, oro a Pechino 2022 ma anche iridato sia nel 2023 e 2025 in slalom gigante e slalom, e' rimasta attardata di sei decimi. La disabilita' di Chiara e' un glaucoma diagnosticato all'eta' di diciotto anni e che, in poco tempo, le toglie quasi completamente la vista. Nella carriera di Chiara Mazzel cinque medaglie ai Mondiali, tre esse tre ori, nell'edizione di Espot 2023 tra discesa libera, supergigante e combinata. In Coppa del mondo, Mazzel e' salita 18 volte sul podio, otto sul gradino piu' alto e due volte proprio a Cortina. Quarta Martina Vozza assieme alla guida Ylenia Sabidussi a 5"75.
Mazzel oro paralimpico nel supergigante ipovedenti
9:00 Sci alpino, superG femminile VI (con Chiara Mazzel e Martina Vozza) A seguire Sci alpino, superG femminile standing Sci alpino, superG femminile sitting Sci alpino, superG maschile VI (Giacomo Bertagnolli) Sci alpino, superG maschile standing (Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla) Sci alpino, superG maschile sitting (René De Silvestro) 9:35 Curling, round robin a squadre: Svezia-Stati Uniti, Canada-Lettonia, Slovacchia-Italia, Corea-Gran Bretagna 10:05 Sledge hockey, Gruppo A: Cina-Italia 13:35 Sledge hockey, Gruppo B: Cechia-Slovacchia 14:35 Curling, round robin doppio misto: Lettonia-Giappone, Italia-Gran Bretagna, Stati Uniti-Cina, Corea-Estonia 17:05 Sledge hockey, Gruppo A: Germania-Stati Uniti 18:35 Curling, round robin a squadre: Corea-Slovacchia, Gran Bretagna-Svezia, Stati Uniti-Lettonia, Norvegia-Cina 20:35 Sledge hockey, Gruppo B: Giappone-Canada
Oggi spazio allo sci alpino, con il superG, che metterà in palio 6 titoli, equamente divisi tra uomini e donne. L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci alpino, con Chiara Mazzel, Martina Vozza, Giacomo Bertagnolli, Federico Pelizzari, Davide Bendotti, Luca Palla e René De Silvestro. Azzurri protagonisti anche nei round robin del curling a coppie miste, con Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ed a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra. Nello sledge hockey ci sarà Italia-Cina.
8 marzo: partecipazione femminile record alle Paralimpiadi di Milano Cortina
Con 160 atlete impegnate nelle sei discipline del programma, 24 in più rispetto al precedente record di Pechino 2022, le Paralimpiadi invernali segnano il record di partecipazione femminile. Nel giorno della Festa della donna, l'annuncio del Comitato Paralimpico Internazionale fa di Milano Cortina 2026 un punto di svolta nel cammino verso la parità di genere nello sport. "Mai prima d'ora le donne avevano avuto così tante opportunità di competere, né un ruolo così centrale nel programma olimpico", sottolinea una nota del Comitato organizzatore, ricordando la partecipazione femminile record delle Olimpiadi con il 53,4% del programma complessivo. Di 2.900 atleti olimpici, 1.362 sono donne e 1.538 sono uomini. Il percorso verso la parità si rafforza ulteriormente con l'introduzione di quattro nuovi eventi femminili: il doppio mogul nello sci libero, il doppio in slittino, il salto con gli sci sulla grande pista individuale e lo sprint di alpinismo sciistico. Parallelamente, 12 delle 16 discipline risultano completamente bilanciate dal punto di vista del genere, un record assoluto che supera i progressi già significativi di Pechino 2022. Per la prima volta nella storia dei Giochi Invernali, inoltre, donne e uomini hanno gareggiato sulle stesse distanze nello sci di fondo. La rappresentanza femminile non si limita alle competizioni. Anche la Cerimonia di Apertura è diventata un terreno di progresso. Dopo la decisione del CIO di invitare ogni Comitato Olimpico Nazionale a designare due portabandiera - una donna e un uomo -, Pechino 2022 ha visto una donna tra i portabandiera nel 73% dei Comitati olimpici nazionali, un aumento significativo rispetto alle edizioni precedenti.