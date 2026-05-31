Leao: "Dato tutto al Milan, desidero nuova sfida in nuovo campionato"

L'attaccante del Milan Rafael Leao, in una intervista alla portoghese Sport.tv pubblicata nella tarda serata di ieri sui canali social, ha parlato del suo futuro escludendo implicitamente un eventuale rinnovo coi la squadra rossonere. "Desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, ne sarei molto felice e soddisfatto, perché significherebbe che ho fatto il mio lavoro nel migliore dei modi", ha detto il portoghese. "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare: è stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club", ha aggiunto chiudendo di fatto pubblicamente con il Milan. Leao è in scadenza di contratto al 30 giugno 2027. "Adesso la cosa più importante è il Mondiale e aiutare la nazionale come posso. Quando arriverà il momento, valuterò le migliori opzioni per proseguire la mia carriera e continuare a competere ai massimi livelli del calcio europeo", ha specificato.

Pulisic: "Periodo difficile, sono dispiaciuto ma guardo avanti"

Anche un altro giocatore del Milan, Christian Pulisic, parlando a Espn.com dal ritiro con la Nazionale Usa,si è soffermato sull'attuale situazione della società rossonera, parlando di un 2026 estremamente deludente . "Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio ed è stato un periodo difficile per la nostra squadra. È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto. Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti, a ciò che ho di fronte", ha sottolineato. "Non ho cambiato il mio modo di allenarmi, il mio modo di prepararmi, né il modo in cui continuo ad andare avanti e a cercare di migliorare ogni giorno. Lo faccio ancora ogni giorno ed è per questo che posso tenere la testa alta", ha assicuto l'attaccante. Dopo il probabile addio di Modric e il saluto di Leao che ha dichiarato di voler giocare in un'altra squadra e in un altro campionato, deve essere definita anche la situazione di Pulisic.