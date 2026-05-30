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epa13005627 Marquinhos of PSG (C) and his teammates celebrate with the trophy after winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. EPA/ANNA SZILAGYI

Champions League, il Psg conquista la seconda Coppa: la gioia di giocatori e tifosi. FOTO

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A Budapest in finale il Paris Saint Germain ha battuto l'Arsenal 5-4 ai calci di rigore. Nella capitale francese, al momento del penalty decisivo un boato si è levato dalle strade insieme a lanci di razzi per fuochi d'artificio e soprattutto petardi. Macron: "Una nuova stella brilla su Parigi"

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epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

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