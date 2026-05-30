Champions League, il Psg conquista la seconda Coppa: la gioia di giocatori e tifosi. FOTO
A Budapest in finale il Paris Saint Germain ha battuto l'Arsenal 5-4 ai calci di rigore. Nella capitale francese, al momento del penalty decisivo un boato si è levato dalle strade insieme a lanci di razzi per fuochi d'artificio e soprattutto petardi. Macron: "Una nuova stella brilla su Parigi"
- Il Paris Saint Germain fa il bis e vince la seconda Champions League consecutiva. A Budapest in finale i francesi hanno battuto l'Arsenal 5-4 ai calci di rigore.
- Esplosione di gioia, lancio di razzi fumogeni e scene di panico fra i passanti a Parigi dopo la vittoria del Psg. All'ultimo rigore che ha dato la vittoria ai parigini, migliaia di giovani che erano già nelle strade e nelle piazze dal pomeriggio, un boato di gioia si è levato dalle strade insieme a innumerevoli lanci di razzi per fuochi d'artificio e soprattutto petardi, in molti casi lanciati fra la folla che è fuggita spaventata.
- Anche il presidente Emmanuel Macron ha festeggiato la vittoria del Psg sui social: "Una nuova stella brilla su Parigi - ha scritto il capo dell’Eliseo - Bravo Psg che fa sognare tutta l'Europa. La Francia è fiera".