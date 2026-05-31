Giro d'Italia 2026, oggi ultima tappa a Roma: percorso e altimetria

La Corsa Rosa termina con una passerella finale nella Capitale: partenza e arrivo a Roma, per un totale di 131 chilometri e un circuito conclusivo ai Fori Imperiali. La maglia rosa Vingegaard si avvia a vincere questa edizione che ha dominato con ben 5 successi personali, l'ultimo ieri in cima alla salita di Piancavallo

Termina oggi il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La Corsa Rosa, partita l’8 maggio dalla Bulgaria, si conclude a Roma con un circuito ai Fori Imperiali. La 21esima e ultima tappa, lunga 131 km, che parte e arriva nella Capitale, è di fatto una passerella pianeggiante adatta ai velocisti ma soprattutto per i brindisi in gruppo per la maglia rosa Jonas Vingegaard. Il corridore danese si appresta ad aggiudicarsi definitivamente la classifica generale, dopo aver dominato questa edizione con 5 successi e aver conquistato anche la tappa di ieri con arrivo a Piancavallo .

Il percorso dell’ultima tappa

La tappa finale del Giro d’Italia ha un tracciato pianeggiante diviso in sostanza in due parti: dalla partenza a Roma-EUR si va verso il litorale e Ostia, quindi si ritorna in zona partenza e in seguito circuito finale (8 giri) all’interno della Capitale. Il circuito di 9.5 km si sviluppa interamente lungo le vie cittadine (ampie e talvolta con alcuni spartitraffico). Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei con diverse curve. Fondo stradale prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in pavé (i “sanpietrini”). Ultimi chilometri con alcune lievi variazioni di direzione. A metà dell’ultimo chilometro la pendenza della sede stradale è del 5%.