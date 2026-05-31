Marco Bezzecchi, su Aprilia, vince il Gran Premio del Mugello e consolida il suo primato nel mondiale MotoGp. Secondo posto per l'altra Aprilia di Jorge Martin e terzo per la Ducati di Pecco Bagnaia. Per Bezzecchi si tratta del primo successo nel gran premio di casa. Il romagnolo, partito dalla pole position, è stato sorpassato al terzo giro da Pecco Bagnaia (Ducati), ma la vera tattica era quella di non consumare troppo le gomme, cosa che il pilota della Rossa ha dovuto subire da metà gara in poi. Bezzecchi così si è ripreso la testa della corsa, seguito di lì a poco anche da Jorge Martin (Aprilia) giunto poi secondo. Bagnaia intanto ingaggiava una battaglia all'ultimo giro con Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) riuscendo comunque a tagliare il traguardo in terza posizione. Quarta posizione per l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, che precede la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, vincitore dell'ultima gara a Barcellona. Segue la Ktm di Pedro Acosta, appena davanti alla Ducati di Marc Marquez, al ritorno in pista dopo la doppia operazione al piede e alla spalla. Chiudono la top ten Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Diogo Moreira (Honda Lcr).

Bezzecchi: "Lo sognavo da quando ero bambino"

Bezzecchi ha commentato così la sua vittoria: "È incredibile, è qualcosa che sognavo da quando ero un bambino. Raggiungere questo obiettivo è fantastico. Grazie al Mugello, oggi ci siamo divertiti, siete fantastici". Bagnaia ha commentato: "Ho dato veramente tutto per questo pubblico. Bezzecchi stava facendo un grandissimo lavoro mentre io faticavo con il posteriore. Ho cercato di non lasciare spazio a Ogura e ci sono riuscito". Felice per il risultato anche Martin che, grazie al secondo posto, completa una doppietta storica per il Mugello di Aprilia: ''Sono molto felice per questo risultato - ha commentato lo spagnolo -. Il team ha lavorato in modo straordinario per ottenere questo risultato. Ho sofferto un pochino, ma devo essere molto grato ad Aprilia e faccio le congratulazioni a Bezzecchi perché per lui vincere al Mugello deve essere stato qualcosa di speciale". A festeggiare il vincitore è giunto nel parco chiuso, sotto il podio dove vengono parcheggiate le moto dei primi tre classificati, anche l'attuale leader del mondiale di Formula 1 Kimi Antonelli (Mercedes) al quale poco prima era stato assegnato il compito di sventolare la bandiera a scacchi sul traguardo. Nei box, ospiti dei vari team, erano presenti al Mugello anche la campionessa di sci alpino Sofia Goggia, le pallavoliste Alessia Orro e Myriam Silla e il cantante Simon Le Bon