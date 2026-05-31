A Sciacca il triangolare del cuore, in memoria delle vittime di mafia

Allo Stadio Gurrera si sono affrontare le selezioni calcistiche delle glorie dello Sciacca calcio, delle forze dell' ordine, dei Magistrati di Palermo e la Nazionale del cuore attori e cantanti. Sugli spalti anche Stefano Tacconi

Alla manifestazione, organizzata a una settimana dalle commemorazioni delle vittime della strage di Capaci e dedicata a tutte le vittime di mafia, hanno preso parte anche gli ex rosanero Pietro Maiellaro e Ciccio Galeoto , gli attaccanti Simone Tiribocchi e Sossio Aruta , oltre agli attori Bruno Torrisi e Angelo Russo , noto al grande pubblico per il ruolo del maresciallo Catarella in Montalbano.

A entusiasmare tifosi e spettatori la presenza dell'ex portiere della Nazionale e della Juventus Stefano Tacconi che ha espresso tutta la sua gioia di essere presente: "Grande vittoria, grande vittoria! Complimenti a tutti!"

Dal punto di vista della cronaca sportiva, sul campo hanno trionfato i magistrati della Corte d'Appello di Palermo che si sono aggiudicati, ai rigori, la vittoria finale. Ma come per ogni evento benefico, in presenza di pubblico numeroso è la solidarietà a trionfare e il ricavato del torneo verrà devoluto alla associazione di volontariato Avulss.

Il Presidente della Nazionale del Cuore Giovanni Calì ha voluto sottolineare l'importanza della serata e la risposta del pubblico: "Siamo contenti per la grande risposta di pubblico e la partecipazione straordinaria. È stata una partita di grande solidarietà. Questa serata è importante per manifestare la condivisione dei valori che la Nazionale rappresenta. Grazie a tutti gli organizzatori".

La serata è stata presentata da Chiara Esposito e Diego Pellerito, con il contributo musicale dei Tamuna. L'inno Nazionale interpretato dalla soprano Marianna Cappellani è stato impreziosito dalle note della Fanfara del 12esimo Reggimento Carabinieri Sicilia a chiusura di un evento che ha coniugato lo spettacolo dello sport con un importante messaggio di coesione e solidarietà.