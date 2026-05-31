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A Sciacca il triangolare del cuore, in memoria delle vittime di mafia

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Raffaella Daino

Raffaella Daino

Allo Stadio Gurrera si sono affrontare le selezioni calcistiche delle glorie dello Sciacca calcio, delle forze dell' ordine, dei Magistrati di Palermo e la Nazionale del cuore attori e cantanti. Sugli spalti anche Stefano Tacconi

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Dal punto di vista della cronaca sportiva, sul campo hanno trionfato i magistrati della Corte d'Appello di Palermo che si sono aggiudicati, ai rigori, la vittoria finale. Ma come per ogni evento benefico, in presenza di pubblico numeroso è la solidarietà a trionfare e il ricavato del torneo verrà devoluto alla associazione di volontariato Avulss.

 

A entusiasmare tifosi e spettatori la presenza dell'ex portiere della Nazionale e della Juventus Stefano Tacconi che ha espresso tutta la sua gioia di essere presente: "Grande vittoria, grande vittoria! Complimenti a tutti!"

 

Alla manifestazione, organizzata a una settimana dalle commemorazioni delle vittime della strage di Capaci e dedicata a tutte le vittime di mafia, hanno preso parte anche gli ex rosanero Pietro Maiellaro e Ciccio Galeoto, gli attaccanti Simone Tiribocchi e Sossio Aruta, oltre agli attori Bruno Torrisi e Angelo Russo, noto al grande pubblico per il ruolo del maresciallo Catarella in Montalbano.

Squadra Magistrati vincitrice del Triangolare del Cuore a Sciacca

Il Presidente della Nazionale del Cuore Giovanni Calì ha voluto sottolineare l'importanza della serata e la risposta del pubblico: "Siamo contenti per la grande risposta di pubblico e la partecipazione straordinaria. È stata una partita di grande solidarietà. Questa serata è importante per manifestare la condivisione dei valori che la Nazionale rappresenta. Grazie a tutti gli organizzatori".

 

La serata è stata presentata da Chiara Esposito e Diego Pellerito, con il contributo musicale dei Tamuna. L'inno Nazionale interpretato dalla soprano Marianna Cappellani è stato impreziosito dalle note della Fanfara del 12esimo Reggimento Carabinieri Sicilia a chiusura di un evento che ha coniugato lo spettacolo dello sport con un importante messaggio di coesione e solidarietà.

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