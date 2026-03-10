Paralimpiadi invernali, ieri un altro oro per Mazzel. L'Italia è a quota 5 medaglie. LIVE
Nella giornata di ieri, Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli raddoppiano il loro bottino di medaglie e scalano ciascuno un gradino del podio. Lei è d'oro, lui d'argento. E, trainata da loro, l'Italia arriva a quota cinque medaglie nei primi tre giorni di Paralimpiadi domestiche
Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli raddoppiano il loro bottino di medaglie e scalano ciascuno un gradino del podio. Lei è d'oro, lui d'argento. E, trainata da loro, l'Italia arriva a quota cinque medaglie nei primi tre giorni di Paralimpiadi domestiche, mettendo nel mirino i sette piazzamenti di Pechino mentre è presto per azzardare paragoni con i 13 di Lillehammer. A Cortina d'Ampezzo, sulle Tofane, è un'altra giornata di festa per i colori azzurri. La prima ad alzare le braccia al cielo è la sciatrice fassana che, dopo l'argento nella discesa libera 'visual impaired' (i disabili visivi), stavolta coglie il bersaglio grosso in Super-G, sconfiggendo l'austriaca Veronika Aigner: 60 centesimi per il primo successo a cinque cerchi della sua carriera. Rimanda l'appuntamento con la vittoria Bertagnolli, che però coglie la decima medaglia in carriera alle Paralimpiadi e la seconda in questi Giochi: insieme alla guida Andrea Ravelli è argento alle spalle di Johannes Aigner, in una gara tiratissima andata all'austriaco per soli 16 centesimi. Ieri anche riscatto del curling in carrozzina. Dopo un avvio difficile, segnato da tre sconfitte di fila culminate nel 10-1 patito contro gli Stati Uniti, gli azzurri della squadra mista si sono imposti 10-0 sulla Slovacchia. Il curling misto invece ha concluso la sua avventura ai gironi sconfiggendo 11-10 la Gran Bretagna.
Cina guida medagliere delle Paralimpiadi, Italia quarta
Sale a cinque il bottino delle medaglie dell'Italia Team ai Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. La squadra italiana con l'oro conquistato oggi da Chiara Mazzel nel supergigante dello sci alpino categoria ipovedenti e l'argento di Giacomo Bertagnolli nella stessa gara e stessa categoria di disabilità, sale al quarto posto (+4 posizioni rispetto a ieri) nel medagliere guidato sempre dalla Cina con 17 medaglie (8 ori; 5 argenti; 4 bronzi). Seconda è sempre l'Ucraina con 10 medaglie (3 ori; 2 argenti; 5 bronzi), terza con tre ori e un argento è l'Austria. Entrata nel medagliere, dopo 12 anni di assenza, la Russia per merito della sciatrice Varvara Voronchikhina, nata senza la mano sinistra. Le Nazioni presenti nel medagliere sono 19 su 55 totali. Disputati 28 su 79 eventi da medaglia.
Il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 5
I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno l’obiettivo di superare nel medagliere il record di 13 podi conquistati nel 1994 a Lillehammer. Ecco la classifica dei Paesi più titolati.