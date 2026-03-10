Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli raddoppiano il loro bottino di medaglie e scalano ciascuno un gradino del podio. Lei è d'oro, lui d'argento. E, trainata da loro, l'Italia arriva a quota cinque medaglie nei primi tre giorni di Paralimpiadi domestiche, mettendo nel mirino i sette piazzamenti di Pechino mentre è presto per azzardare paragoni con i 13 di Lillehammer. A Cortina d'Ampezzo, sulle Tofane, è un'altra giornata di festa per i colori azzurri. La prima ad alzare le braccia al cielo è la sciatrice fassana che, dopo l'argento nella discesa libera 'visual impaired' (i disabili visivi), stavolta coglie il bersaglio grosso in Super-G, sconfiggendo l'austriaca Veronika Aigner: 60 centesimi per il primo successo a cinque cerchi della sua carriera. Rimanda l'appuntamento con la vittoria Bertagnolli, che però coglie la decima medaglia in carriera alle Paralimpiadi e la seconda in questi Giochi: insieme alla guida Andrea Ravelli è argento alle spalle di Johannes Aigner, in una gara tiratissima andata all'austriaco per soli 16 centesimi. Ieri anche riscatto del curling in carrozzina. Dopo un avvio difficile, segnato da tre sconfitte di fila culminate nel 10-1 patito contro gli Stati Uniti, gli azzurri della squadra mista si sono imposti 10-0 sulla Slovacchia. Il curling misto invece ha concluso la sua avventura ai gironi sconfiggendo 11-10 la Gran Bretagna.

