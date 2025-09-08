La nuova Renault Clio 2026 presentata al Salone dell'Auto di Monaco

A partire dalla sua comparsa, 35 anni fa, la Renault Clio ha scalato le vette dell’automobilismo europeo, diventando ben presto uno dei modelli più venduti sul mercato europeo. Lanciata nel 1990, la prima generazione ha rivoluzionato i codici del settore, attingendo dalle categorie superiori per aumentare la qualità del design e degli equipaggiamenti, con un’innovazione impareggiabile per le utiliarie Presentata oggi al Salone di Monaco, la nuova Clio di sesta generazione mostra un design ancor più scolpito, interni ridisegnati e motorizzazioni più potenti ed efficienti. L’arrivo sul mercato è previsto entro la fine del 2025, con ordini aperti nei prossimi mesi.

Il design di una coupé compatta

Il design della nuova Clio riprende il linguaggio stilistico più recente di Renault, già visto su concept come la Emblème. Il frontale è dominato da una calandra lavorata e da una firma luminosa a Led ispirata al logo della losanga, mentre le proporzioni sono state rese più equilibrate grazie al cofano allungato e al passo cresciuto a 2,59 metri. La vettura misura 4,12 metri in lunghezza (+67 mm), 1,77 metri in larghezza (+39 mm) e 1,45 metri in altezza (+11 mm). Il profilo della Renault Clio 2025 richiama quello di una coupé compatta, con lunotto inclinato e spoiler integrato, mentre al posteriore i fari hanno un disegno sportivo. I cerchi arrivano fino a 18" e i passaruota neri accentuano il carattere dinamico della carrozzeria. Il catalogo di verniciature comprende sette colori: Rosso Assoluto e Verde Assoluto (novità), oltre a Bianco Ghiaccio, Grigio Aviation, Grigio Scisto, Nero Étoilé e Blu Iron.

Le motorizzazioni disponibili

La gamma di propulsori è stata ripensata per coniugare efficienza e prestazioni ed è declinata in versioni full hybrid e bifuel a benzina/GPL. Il motore d'ingresso è un tre cilindri turbo benzina da 1.2 litri e 115 CV, con cambio manuale, che dichiara consumi medi di 5 l/100 km e uno 0-100 km/h in 10,1 secondi. La versione di punta full hybrid abbina un 1.8 quattro cilindri a ciclo Atkinson a due motori elettrici e a una batteria da 1,4 kWh. Grazie alla trasmissione intelligente multimode, 160 CV complessivi, consumi da 3,9 l/100 km, emissioni da 89 g/km e fino all’80% del tempo in elettrico in città. Lo 0-100 km/h è coperto in 8,3 secondi, con autonomia fino a 1.000 km.