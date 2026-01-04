Auto, i modelli più venduti a dicembre 2025: la classifica

La Fiat Panda si conferma l’auto più venduta in Italia anche nel mese di dicembre 2025, con un distacco di oltre 3.350 immatricolazioni rispetto alla Dacia Sandero in seconda posizione. Sorprende la cinese Leapmotor T03, entrata nella top10 in 8°posizione
- Al decimo posto di questa classifica della prime dieci auto più vendute in Italia nel mese di dicembre 2025 troviamo la Citroen C3, arrivata a 25.861 immatricolazioni. Migliore il risultato annuale, grazie alle 25.861 immatricolazioni che le valgono la quarta posizione.
- Il marchio Renault piazza due modelli nella classifica delle dieci auto più vendute a dicembre 2025, grazie alle 2.159 immatricolazioni ottenute dalla Captur. Complessivamente il suv transalpino chiude il 2025 in 13° posizione, con 25.861 immatricolazioni totali.
- L’ottava posizione delle dieci auto più vendute a dicembre 2025 è quella che sorprende di più, con le 2.218 immatricolazioni della compatta elettrica cinese Leapmotor T03.
- Settima posizione per la Renault Clio, arrivata a 2.261 immatricolazioni. La compatta francese, recentemente aggiornata, chiude il 2025 in nona posizione con 29.069 immatricolazioni totali.
- Toyota piazza due modelli nella top10 di dicembre 2025, merito dell’ottimo risultato ottenuto dalla Aygo X. La citycar giapponese ha raggiunto nell’ultimo mese dell’anno le 2.289 immatricolazioni, mentre nel totale annuale si è piazzata in 14° posizione con 24.709 immatricolazioni.
- Il gruppo Volkswagen entra in classifica tra i primi dieci modelli più venduti a dicembre grazie alla T-Toc, in grado di conquistare 2.396 immatricolazioni. Complessivamente il suv tedesco chiude il 2025 in 11° posizione, con 27.188 immatricolazioni totali.
- Jeep Avenger perde la terza posizione tra le auto più vendute a dicembre 2025 per meno di 100 immatricolazioni, chiudendo il 12°mese dell’anno in quarta posizione con 2.674 immatricolazioni. Torna sul podio, invece, nelle immatricolazioni complessive 2025, grazie alle 48.376 che le valgono il titolo di terza auto più venduta in Italia nell’anno appena finito.
- Sul gradino più basso del podio si piazza la Toyota Yaris Cross, arrivata a 2.796 immatricolazioni a dicembre 2025. Complessivamente il suv ibrido compatto giapponese chiude l’anno in quinta posizione, con 37.386 immatricolazioni.
- Seconda posizione tra le auto più vendute in Italia a dicembre 2025 per la Dacia Sandero, grazie alle 2.880 immatricolazioni. Il secondo gradino del podio è occupato dalla compatta rumena anche sul fronte delle auto più vendute in Italia nel 2025, merito delle 49.445 immatricolazioni.
- Come riportato nella classifica dei modelli più venduti pubblicata da UNRAE (i Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), la Fiat Panda nel mese di dicembre 2025 conquista il gradino più alto del podio con 6.233 immatricolazioni. La Fiat Panda è anche l’auto più venduta in Italia nel 2025, con 102.485 immatricolazioni complessive