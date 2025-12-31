Auto fuori produzione, a quali modelli diremo addio nel 2026

E mentre le grandi case si preparano a un 2026 ricco di novità, gli ultimi dati del mercato sembrano sorridere: sono infatti cresciute del 2,4% a novembre le vendite di auto in Europa, trainate dalle vetture green, elettriche e soprattutto ibride. Da inizio anno le immatricolazioni - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 12.098.650 con un incremento dell'1,9% sullo stesso periodo del 2024, anche se con un calo - rileva il Centro Studi Promotor - di ben il 16,8% rispetto al periodo precedente alla pandemia. La transizione energetica nonostante le difficoltà comunque procede. Nell'intera Europa Occidentale la quota delle elettriche ha toccato il 23,5% contro il 17,5% del novembre 2024. Nella sola Unione Europea la quota di mercato raggiunge il 16,9%. Il Paese più virtuoso è la Norvegia con il 97,6% di quota seguito dalla Danimarca con il 73,7%, dall'Islanda con il 62,6% e dall'Irlanda con il 41,5%, mentre nei cinque maggiori mercati la quota dell'elettrico in novembre ha toccato il 26,4% nel Regno Unito, il 25,8% in Francia, il 22,2% in Germania, il 9,9% in Spagna e in Italia, grazie ai recenti incentivi, la quota è stata del 12,3%.

