Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fantasanremo 2026, i punti della prima serata in diretta

Spettacolo
©Ansa

Introduzione

Tantissimi i bonus previsti per l'edizione 2026, compresi bonus ad personam e decine di bonus speciali pensati dagli sponsor. La prima serata, cantante per cantante

Quello che devi sapere

FantaSanremo, i bonus e i malus segreti della prima serata

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 aveva i seguenti bonus e malus segreti (svelati solo all'ultimo):

  • Outfit luminoso +10 punti
  • Canta sulle scale +10 punti
  • Indossa anelli +5 punti
  • Braccialetto azzurro +10 punti
  • Non scende la scalinata -5 punti

1/13

Ditonellapiaga

Presentata da Laura Pausini (+5 punti), Ditonellapiaga indossa gli anelli (+ 5 punti) e un abito con lo strascico (+10 punti). I ballerini le valgono 10 punti, il rosso del nastro altri 10, gli occhiali da sole 5. Dieci i punti come primo artista ad esibirsi, mentre il Var dirà se - il microfono - non è stato toccato per 30 secondi (+10 punti) o meno.

2/13
pubblicità

Michele Bravi

Michele Bravi indossa anelli (+ 5 punti) e scarpe (+10 punti). Anche per lui, in forse i 10 punti per non aver toccato il microfono nei primi 30 secondi.

3/13

Sayf

Anello (+5 punti), viene presentato da Laura Pausini (+5) e si siede sulle scale: altri 10 punti per Sayf. Tuttavia, la co-conduttrice potrebbe aver sbagliato la pronuncia del suo nome.

4/13
pubblicità

Mara Sattei

Lo strascico vale 10 punti a Mara Sattei, gli anelli 5. Per lei 15 punti, più i 5 punti per la presentazione di Laura Pausini.

5/13

Dargen D'Amico

Dargen D'Amico non si dimentica gli occhiali da sole: +5 punti per lui. La presentazione di Laura Pausini gli vale altri 5 punti. Dieci per aver cantato sulle scale, 15 per essere sceso in platea. Tuttavia, ha fatto un'entrata inisuale che gli potrebbe costare 5 punti.

6/13
pubblicità

Arisa

Cinque punti per gli anelli, 5 per la presentazione di Can Yaman, 10 per l'outfit scintillante, Arisa guadagna 10 punti anche per il papillon indossato dal direttore d'orchestra.

7/13

Luchè

Luchè sfoggia gli occhiali da sole (+5 punti per lui): 5 punti anche per l'anello, 5 per la presentazione di Laura Pausini, 10 per il papillon indossato dal direttore d'orchestra.

8/13
pubblicità

Tommaso Paradiso

Cinque punti per gli anelli, 10 per il papillon del direttore d'orchestra, per Tommaso Paradiso. La fasciatura (è caduto su un giocattolo) potrebbe contare come un guanto (+10 punti). Tuttavia, la scivolata all'ingresso è un malus.

9/13

Elettra Lamborghini

Strascico, trasparenze, outfit luccicante: il look di Elettra Lamborghini sbanca al Fantasanremo 2026 con 35 punti. Dieci i punti per la presenza dei ballerini, cinque per gli anelli.

10/13
pubblicità

Patty Pravo

Patty Pravo non scende le scale (-5 punti), ma indossa un vestito con lo strascico e gli anelli: +15 punti. La presentazione di Laura Pausini vale 5 punti.

11/13

Samuray Jay

Braccialetto azzurro (+10 punti), anelli (+5) punti, mano sul cuore (+10 punti), presentazione di Can Yaman (+5 punti): Samurai Jay non delude al Fantasanremo. I ballerini gli portano altri 10 punti.

12/13
pubblicità

Fantasanremo, quando escono i punti ufficiali

punteggi del Fantasanremo seguono un calendario preciso: dopo ogni serata del Festival, i punti ufficiali vengono pubblicati la mattina successiva sul sito e sull'app ufficiale del gioco. Nel pomeriggio possono arrivare eventuali correzioni attraverso il "VAR Fantasanremo", che rivede situazioni dubbie o contestate. La vera attesa, però, è per la classifica finale definitiva: dopo l'ultima serata del Festival (che si svolge di sabato), i risultati completi non vengono pubblicati immediatamente. Gli organizzatori si prendono tutta la domenica per controllare meticolosamente tutti i punteggi delle cinque serate, e la classifica definitiva viene annunciata alle ore 21:00 della domenica sera durante una diretta Instagram sul profilo ufficiale @fantasanremo, che si conclude intorno alle 21:30. Solo in quel momento i milioni di "fantallenatori" scoprono chi ha vinto la tanto ambita "Gloria Eterna" e possono finalmente vedere le classifiche ufficiali delle proprie leghe private.

13/13
pubblicità

Leggi anche

Musica

La prima serata di Sanremo 2026, conferenza stampa e anticipazioni

Musica

Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival

Musica

Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta

Serie TV

Avvocato Ligas, trama e cast della serie tv Sky con Luca Argentero

Musica

FantaSanremo 2026, la lista completa dei bonus e malus