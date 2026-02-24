Fantasanremo 2026, i punti della prima serata in diretta

Introduzione
Tantissimi i bonus previsti per l'edizione 2026, compresi bonus ad personam e decine di bonus speciali pensati dagli sponsor. La prima serata, cantante per cantante
Quello che devi sapere
FantaSanremo, i bonus e i malus segreti della prima serata
La prima serata del Festival di Sanremo 2026 aveva i seguenti bonus e malus segreti (svelati solo all'ultimo):
- Outfit luminoso +10 punti
- Canta sulle scale +10 punti
- Indossa anelli +5 punti
- Braccialetto azzurro +10 punti
- Non scende la scalinata -5 punti
Ditonellapiaga
Presentata da Laura Pausini (+5 punti), Ditonellapiaga indossa gli anelli (+ 5 punti) e un abito con lo strascico (+10 punti). I ballerini le valgono 10 punti, il rosso del nastro altri 10, gli occhiali da sole 5. Dieci i punti come primo artista ad esibirsi, mentre il Var dirà se - il microfono - non è stato toccato per 30 secondi (+10 punti) o meno.
Michele Bravi
Michele Bravi indossa anelli (+ 5 punti) e scarpe (+10 punti). Anche per lui, in forse i 10 punti per non aver toccato il microfono nei primi 30 secondi.
Sayf
Anello (+5 punti), viene presentato da Laura Pausini (+5) e si siede sulle scale: altri 10 punti per Sayf. Tuttavia, la co-conduttrice potrebbe aver sbagliato la pronuncia del suo nome.
Mara Sattei
Lo strascico vale 10 punti a Mara Sattei, gli anelli 5. Per lei 15 punti, più i 5 punti per la presentazione di Laura Pausini.
Dargen D'Amico
Dargen D'Amico non si dimentica gli occhiali da sole: +5 punti per lui. La presentazione di Laura Pausini gli vale altri 5 punti. Dieci per aver cantato sulle scale, 15 per essere sceso in platea. Tuttavia, ha fatto un'entrata inisuale che gli potrebbe costare 5 punti.
Arisa
Cinque punti per gli anelli, 5 per la presentazione di Can Yaman, 10 per l'outfit scintillante, Arisa guadagna 10 punti anche per il papillon indossato dal direttore d'orchestra.
Luchè
Luchè sfoggia gli occhiali da sole (+5 punti per lui): 5 punti anche per l'anello, 5 per la presentazione di Laura Pausini, 10 per il papillon indossato dal direttore d'orchestra.
Tommaso Paradiso
Cinque punti per gli anelli, 10 per il papillon del direttore d'orchestra, per Tommaso Paradiso. La fasciatura (è caduto su un giocattolo) potrebbe contare come un guanto (+10 punti). Tuttavia, la scivolata all'ingresso è un malus.
Elettra Lamborghini
Strascico, trasparenze, outfit luccicante: il look di Elettra Lamborghini sbanca al Fantasanremo 2026 con 35 punti. Dieci i punti per la presenza dei ballerini, cinque per gli anelli.
Patty Pravo
Patty Pravo non scende le scale (-5 punti), ma indossa un vestito con lo strascico e gli anelli: +15 punti. La presentazione di Laura Pausini vale 5 punti.
Samuray Jay
Braccialetto azzurro (+10 punti), anelli (+5) punti, mano sul cuore (+10 punti), presentazione di Can Yaman (+5 punti): Samurai Jay non delude al Fantasanremo. I ballerini gli portano altri 10 punti.
Fantasanremo, quando escono i punti ufficiali
I punteggi del Fantasanremo seguono un calendario preciso: dopo ogni serata del Festival, i punti ufficiali vengono pubblicati la mattina successiva sul sito e sull'app ufficiale del gioco. Nel pomeriggio possono arrivare eventuali correzioni attraverso il "VAR Fantasanremo", che rivede situazioni dubbie o contestate. La vera attesa, però, è per la classifica finale definitiva: dopo l'ultima serata del Festival (che si svolge di sabato), i risultati completi non vengono pubblicati immediatamente. Gli organizzatori si prendono tutta la domenica per controllare meticolosamente tutti i punteggi delle cinque serate, e la classifica definitiva viene annunciata alle ore 21:00 della domenica sera durante una diretta Instagram sul profilo ufficiale @fantasanremo, che si conclude intorno alle 21:30. Solo in quel momento i milioni di "fantallenatori" scoprono chi ha vinto la tanto ambita "Gloria Eterna" e possono finalmente vedere le classifiche ufficiali delle proprie leghe private.