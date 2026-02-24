Fantasanremo 2026, i punti della prima serata in diretta

I punteggi del Fantasanremo seguono un calendario preciso: dopo ogni serata del Festival, i punti ufficiali vengono pubblicati la mattina successiva sul sito e sull'app ufficiale del gioco. Nel pomeriggio possono arrivare eventuali correzioni attraverso il "VAR Fantasanremo", che rivede situazioni dubbie o contestate. La vera attesa, però, è per la classifica finale definitiva: dopo l'ultima serata del Festival (che si svolge di sabato), i risultati completi non vengono pubblicati immediatamente. Gli organizzatori si prendono tutta la domenica per controllare meticolosamente tutti i punteggi delle cinque serate, e la classifica definitiva viene annunciata alle ore 21:00 della domenica sera durante una diretta Instagram sul profilo ufficiale @fantasanremo, che si conclude intorno alle 21:30. Solo in quel momento i milioni di "fantallenatori" scoprono chi ha vinto la tanto ambita "Gloria Eterna" e possono finalmente vedere le classifiche ufficiali delle proprie leghe private.