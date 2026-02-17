Sanremo 2026, Sayf con Tu mi piaci tanto. Il testo della canzone

Introduzione
Dopo aver conquistato le classifiche estive con il tormentone Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi, Sayf debutterà sul palco del Teatro Ariston. Esibizione con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di Hit the Road Jack nella quarta serata della kermesse canora
Quello che devi sapere
Sayf con Tu mi piaci tanto
Sayf debutterà in gara con la canzone Tu mi piaci tanto al Festival di Sanremo. L’artista è tra i nomi più seguiti della scena rap italiana con oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify.
Sayf alla sua prima partecipazione a Sanremo
Prima partecipazione alla kermesse canora. Il rapper presenterà Tu mi piaci tanto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Quest’estate l’artista ha conquistato le classifiche con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Sayf proporrà Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi.
Tu mi piaci tanto, il testo della canzone di Sayf
Tu, figlio di un muratore
L'Emilia che si allaga
E la Liguria pure
E intanto che si ride
E che si fa l'amore
Le tue tasse vanno spese
In un hotel a ore
lo,
Amando a modo mio
Ho sbagliato tante cose
E tante mode non le seguo lo,
Amando a modo mio
Avrei voluto darti
Meno cuore, amore mio
E allora
Corri contro il tempo
Che il denaro non ti aspetta
E cosa vuoi che sia la fretta
Su una macchina che scheggia
E non mi vedrai alla finestra
A farti una serenata
Perché il mondo non si ferma
Ma non ho fiato più
Rallenta
Quando si spegne la luce
Tu, con chi rimani?
Ti senti a posto
Col tuo vino rosso
Il nome su un bossolo?
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
E in questa avidità
E in questo dimostrare
Tu mi piaci tanto
L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro
L'Italia è tristemente nota
per qualche fatto ma minimizziamo
Il cielo è azzurro, e il pomeriggio
Se ci armate, noi non partiamo
E come ha detto un imprenditore
"L'italia è il paese che amo"
Amore, amore mio
Che paura di venir capito
In questa fase di tirocinio
Tenco è morto qui vicino
Non temere, amore mio
Farò meglio per nostro figlio
Schiaccerò quelli degli altri
Così giocherà da solo
Quando si spegne la luce
Tu, con chi rimani?
Ti senti a posto
Col tuo vino rosso
Il nome su un bossolo?
Rip. ritornello
Ho fatto una canzonetta
È un fiore su una camionetta
E le botte delle piazze
Le dimentichiamo
Ho fatto una canzonetta
Spero che non vi spaventi
Che possiamo ripartire
Tutti a mano, a mano
Rip. ritornello
Il significato della canzone di Sayf a Sanremo 2026
Il brano cristallizza lo stato d’animo dell’artista e della società in questo momento. In occasione dell’annuncio del titolo, il rapper ha spiegato: “Non è dedicata a una sola persona, ma a tante”.
Chi sono gli autori della canzone di Sayf
di A. Viacava - L. Di Blasi - G. De Lauri
Ed. Sugarmusic Publishing/Universal Music Publishing Ricordi/Dibla Music/Star