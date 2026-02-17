Sanremo 2026, Sayf con Tu mi piaci tanto. Il testo della canzone

Prima partecipazione alla kermesse canora. Il rapper presenterà Tu mi piaci tanto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Quest’estate l’artista ha conquistato le classifiche con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Sayf proporrà Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi.