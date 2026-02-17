Offerte Sky
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Sanremo 2026, Sayf con Tu mi piaci tanto. Il testo della canzone

Dopo aver conquistato le classifiche estive con il tormentone Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi, Sayf debutterà sul palco del Teatro Ariston. Esibizione con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di Hit the Road Jack nella quarta serata della kermesse canora

Sayf con Tu mi piaci tanto

Sayf debutterà in gara con la canzone Tu mi piaci tanto al Festival di Sanremo. L’artista è tra i nomi più seguiti della scena rap italiana con oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify.

Sayf alla sua prima partecipazione a Sanremo

Prima partecipazione alla kermesse canora. Il rapper presenterà Tu mi piaci tanto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Quest’estate l’artista ha conquistato le classifiche con il brano Sto bene al mare in collaborazione con Marco Mengoni e Rkomi. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Sayf proporrà Hit the Road Jack con Alex Britti e Mario Biondi.

Tu mi piaci tanto, il testo della canzone di Sayf

Tu, figlio di un muratore

L'Emilia che si allaga

E la Liguria pure

E intanto che si ride

E che si fa l'amore

Le tue tasse vanno spese

In un hotel a ore

lo,

Amando a modo mio

Ho sbagliato tante cose

E tante mode non le seguo lo,

Amando a modo mio

Avrei voluto darti

Meno cuore, amore mio

E allora

Corri contro il tempo

Che il denaro non ti aspetta

E cosa vuoi che sia la fretta

Su una macchina che scheggia

E non mi vedrai alla finestra

A farti una serenata

Perché il mondo non si ferma

Ma non ho fiato più

Rallenta

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

E in questa avidità

E in questo dimostrare

Tu mi piaci tanto

L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro

L'Italia è tristemente nota

per qualche fatto ma minimizziamo

Il cielo è azzurro, e il pomeriggio

Se ci armate, noi non partiamo

E come ha detto un imprenditore

"L'italia è il paese che amo"

Amore, amore mio

Che paura di venir capito

In questa fase di tirocinio

Tenco è morto qui vicino

Non temere, amore mio

Farò meglio per nostro figlio

Schiaccerò quelli degli altri

Così giocherà da solo

Quando si spegne la luce

Tu, con chi rimani?

Ti senti a posto

Col tuo vino rosso

Il nome su un bossolo?

Rip. ritornello

Ho fatto una canzonetta

È un fiore su una camionetta

E le botte delle piazze

Le dimentichiamo

Ho fatto una canzonetta

Spero che non vi spaventi

Che possiamo ripartire

Tutti a mano, a mano

Rip. ritornello

Il significato della canzone di Sayf a Sanremo 2026

Il brano cristallizza lo stato d’animo dell’artista e della società in questo momento. In occasione dell’annuncio del titolo, il rapper ha spiegato: “Non è dedicata a una sola persona, ma a tante”.

Chi sono gli autori della canzone di Sayf

di A. Viacava - L. Di Blasi - G. De Lauri

Ed. Sugarmusic Publishing/Universal Music Publishing Ricordi/Dibla Music/Star

