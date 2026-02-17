Sanremo 2026, Leo Gassmann con Naturale. Il testo della canzone

Introduzione
Nel 2020 Leo Gassman ha trionfato con Vai bene così nella sezione delle Nuove Proposte. Tre anni dopo il cantautore ha conquistato il diciottesimo posto con il brano Terzo cuore. Duetto con Aiello sulle note della canzone Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante per la serata delle cover
Il giovane cantautore presenterà la canzone Naturale sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio.
Leo Gassmann alla sua terza partecipazione a Sanremo
Nel 2020 Leo Gassman ha trionfato con Vai bene così nella sezione delle Nuove Proposte. Tre anni dopo il cantautore ha conquistato il diciottesimo posto con il brano Terzo cuore. Quest’anno l’artista tornerà in gara con la canzone Naturale. Nel frattempo, Leo Gassmann ha annunciato l’uscita del nuovo album Vita Vera Paradiso in arrivo tra poche settimane, più precisamente il 10 aprile. Inoltre, il 4 maggio il cantautore darà il via alla tournée nei club esibendosi a Bologna, Torino, Livorno, Roma, Milano e infine Napoli.
Naturale, il testo della canzone di Leo Gassman
Stella che non piange mai
Nemmeno quando è sola
Mi scivolava tra le mani
Come dalla bocca una parola
Non so fare le valigie
E lei vuole partire
lo che sognavo strade aperte tra le gallerie
Volevo una casa francese sulle Tuileries
Ma lei odiava i quadri e le piramidi
E noi
Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri
Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi
E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale...
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell'eyeliner
Tu che sei più bella al naturale
Se ci rivedremo tra vent'anni
Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Stella che non piange mai
O almeno non con me
Ma abbiam passato cinque estati
In motorino tra i semafori e i tram
Che Roma ad agosto sembra l'Antartide
Una cartolina senza immagine
E quanto amavo le sue guance pallide
Non arrossivano mai
E noi
Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri
Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi
E non...
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Stella adesso piange con le amiche e sua con sua madre
Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane
Che ci siamo fatti così male, così male, così male
Cosi, senza volerlo
Il significato della canzone di Leo Gassmann a Sanremo 2026
Intervistato da Carlo Conti durante la serata di Sarà Sanremo, Leo Gassmann ha definito Naturale come ‘un grido d’amore’. Il cantautore ha poi aggiunto: “È un invito ad andare oltre, oltre le apparenze”.
Chi sono gli autori della canzone di Leo Gassman
Testo e musica di Francesco Savini, Mattia Davi, Alessandro Casali e Leo Gassmann.
Ed. Visionary Sapiens Publishing/Triggger