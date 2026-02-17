Offerte Sky
Sanremo 2026, Leo Gassmann con Naturale. Il testo della canzone

 Nel 2020 Leo Gassman ha trionfato con Vai bene così nella sezione delle Nuove Proposte. Tre anni dopo il cantautore ha conquistato il diciottesimo posto con il brano Terzo cuore. Duetto con Aiello sulle note della canzone Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante per la serata delle cover

Quello che devi sapere

Leo Gassmann con Naturale

Il giovane cantautore presenterà la canzone Naturale sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio.

Leo Gassmann alla sua terza partecipazione a Sanremo

Nel 2020 Leo Gassman ha trionfato con Vai bene così nella sezione delle Nuove Proposte. Tre anni dopo il cantautore ha conquistato il diciottesimo posto con il brano Terzo cuore. Quest’anno l’artista tornerà in gara con la canzone Naturale. Nel frattempo, Leo Gassmann ha annunciato l’uscita del nuovo album Vita Vera Paradiso in arrivo tra poche settimane, più precisamente il 10 aprile. Inoltre, il 4 maggio il cantautore darà il via alla tournée nei club esibendosi a Bologna, Torino, Livorno, Roma, Milano e infine Napoli.

Naturale, il testo della canzone di Leo Gassman

Stella che non piange mai

Nemmeno quando è sola

Mi scivolava tra le mani

Come dalla bocca una parola

Non so fare le valigie

E lei vuole partire

lo che sognavo strade aperte tra le gallerie

Volevo una casa francese sulle Tuileries

Ma lei odiava i quadri e le piramidi

E noi

Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale...

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell'eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent'anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella che non piange mai

O almeno non con me

Ma abbiam passato cinque estati

In motorino tra i semafori e i tram

Che Roma ad agosto sembra l'Antartide

Una cartolina senza immagine

E quanto amavo le sue guance pallide

Non arrossivano mai

E noi

Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non...

Rip. ritornello

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella adesso piange con le amiche e sua con sua madre

Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane

Che ci siamo fatti così male, così male, così male

Cosi, senza volerlo

Rip. ritornello

Il significato della canzone di Leo Gassmann a Sanremo 2026

Intervistato da Carlo Conti durante la serata di Sarà Sanremo, Leo Gassmann ha definito Naturale come ‘un grido d’amore’. Il cantautore ha poi aggiunto: “È un invito ad andare oltre, oltre le apparenze”.

Chi sono gli autori della canzone di Leo Gassman

Testo e musica di Francesco Savini, Mattia Davi, Alessandro Casali e Leo Gassmann.

 

Ed. Visionary Sapiens Publishing/Triggger

