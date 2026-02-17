Sanremo 2026, Leo Gassmann con Naturale. Il testo della canzone

Nel 2020 Leo Gassman ha trionfato con Vai bene così nella sezione delle Nuove Proposte. Tre anni dopo il cantautore ha conquistato il diciottesimo posto con il brano Terzo cuore. Quest’anno l’artista tornerà in gara con la canzone Naturale. Nel frattempo, Leo Gassmann ha annunciato l’uscita del nuovo album Vita Vera Paradiso in arrivo tra poche settimane, più precisamente il 10 aprile. Inoltre, il 4 maggio il cantautore darà il via alla tournée nei club esibendosi a Bologna, Torino, Livorno, Roma, Milano e infine Napoli.