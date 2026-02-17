Sanremo 2026, Chiello con Ti penso sempre. Il testo della canzone

Debutto in gara per Chiello. L’artista presenterà Ti penso sempre alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata dei duetti, Chiello proporrà Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco insieme a Morgan. In merito alla scelta del brano, Chiello ha spiegato: “Di tutte le canzoni che ho mai sentito nella mia vita, Mi sono innamorato di te è l’unica che avrei voluto scrivere io. Luigi Tenco l’ho sempre sentito vicino come un amico”. Ad aprile Chiello sarà protagonista di un tour nei club: il 16 al Gran Teatro Geox di Padova, il 19 all’Atlantico di Roma, il 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 22 all’Estragon di Bologna, il 28 all’Alcatraz di Milano e il 29 al Teatro Concordia di Venaria Reale. Chiello ha all’attivo tre album: Oceano paradiso del 2021, Mela marcia del 2023 e Scarabocchi del 2025. L’artista ha annunciato l’arrivo del nuovo disco Agonia il 20 marzo.