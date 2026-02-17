Sanremo 2026, Chiello con Ti penso sempre. Il testo della canzone

Introduzione
Chiello presenterà Ti penso sempre sul palco del Teatro Ariston. Venerdì 27 febbraio il cantante duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Annunciata l’uscita del nuovo album Agonia per il 20 marzo
Quello che devi sapere
Chiello con Ti penso sempre
Prima volta in gara per Chiello. Il cantante, classe 1999, si esibirà con Ti penso sempre. A meno di un anno dall’uscita di Scarabocchi, il 20 marzo l’artista pubblicherà il nuovo album Agonia.
Chiello, alla sua prima partecipazione a Sanremo
Debutto in gara per Chiello. L’artista presenterà Ti penso sempre alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata dei duetti, Chiello proporrà Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco insieme a Morgan. In merito alla scelta del brano, Chiello ha spiegato: “Di tutte le canzoni che ho mai sentito nella mia vita, Mi sono innamorato di te è l’unica che avrei voluto scrivere io. Luigi Tenco l’ho sempre sentito vicino come un amico”. Ad aprile Chiello sarà protagonista di un tour nei club: il 16 al Gran Teatro Geox di Padova, il 19 all’Atlantico di Roma, il 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 22 all’Estragon di Bologna, il 28 all’Alcatraz di Milano e il 29 al Teatro Concordia di Venaria Reale. Chiello ha all’attivo tre album: Oceano paradiso del 2021, Mela marcia del 2023 e Scarabocchi del 2025. L’artista ha annunciato l’arrivo del nuovo disco Agonia il 20 marzo.
Ti penso sempre il testo della canzone di Chiello
Mi piacerebbe dirti che
non ho pensato a te
È che non riesco a svegliarmi
e sapere che oramai non ci sei
Poi questo fottuto letto
che non mi sembra fatto per due
Avevi detto che ero l'unico
ed io ci avevo quasi creduto
Ti penso sempre +Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Pensi sia stato uno sbaglio
Venire sotto casa tua
Non ho trovato il coraggio
Di dirti quello che ho fatto
Ma almeno non ti ho detto una bugia
Una bugia
A cosa serve il tuo odio
Se la colpa è solo tua
Rip. ritornello
Quindi amarsi a cosa serve?
Se finiamo per odiarci
Quanto tempo che si perde
A dirsi ti amo e dopo addio
Pensi sia stato uno sbaglio
Lasciami sciogliere nell'agonia
Non meritavo uno schiaffo
Mi hai messo in bocca un'altra tua bugia
Lasciami sciogliere nell'agonia
Nell'agonia
Se ti rivedo ti
Il significato della canzone di Chiello a Sanremo 2026
Ospite di Sarà Sanremo di Carlo Conti, Chiello ha offerto un’anteprima sul brano: “Parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa”.
Chi sono gli autori della canzone di Chiello
Testo di Rocco Modello (Chiello) e Tommaso Ottomano. Musica di Fausto Cigarini, Saverio Cigarini, Matteo Pigoni e Tommaso Ottomano.
Ed. Sugarmusic Publishing/Jukebox Edizioni