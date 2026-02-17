Offerte Sky
Sanremo 2026, Chiello con Ti penso sempre. Il testo della canzone

©Getty

Introduzione

Chiello presenterà Ti penso sempre sul palco del Teatro Ariston. Venerdì 27 febbraio il cantante duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Annunciata l’uscita del nuovo album Agonia per il 20 marzo

Quello che devi sapere

Chiello con Ti penso sempre

Prima volta in gara per Chiello. Il cantante, classe 1999, si esibirà con Ti penso sempre. A meno di un anno dall’uscita di Scarabocchi, il 20 marzo l’artista pubblicherà il nuovo album Agonia.

1/5

Chiello, alla sua prima partecipazione a Sanremo

Debutto in gara per Chiello. L’artista presenterà Ti penso sempre alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata dei duetti, Chiello proporrà Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco insieme a Morgan. In merito alla scelta del brano, Chiello ha spiegato: “Di tutte le canzoni che ho mai sentito nella mia vita, Mi sono innamorato di te è l’unica che avrei voluto scrivere io. Luigi Tenco l’ho sempre sentito vicino come un amico”. Ad aprile Chiello sarà protagonista di un tour nei club: il 16 al Gran Teatro Geox di Padova, il 19 all’Atlantico di Roma, il 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 22 all’Estragon di Bologna, il 28 all’Alcatraz di Milano e il 29 al Teatro Concordia di Venaria Reale. Chiello ha all’attivo tre album: Oceano paradiso del 2021, Mela marcia del 2023 e Scarabocchi del 2025. L’artista ha annunciato l’arrivo del nuovo disco Agonia il 20 marzo.

2/5
Ti penso sempre il testo della canzone di Chiello

Mi piacerebbe dirti che

non ho pensato a te

È che non riesco a svegliarmi

e sapere che oramai non ci sei

Poi questo fottuto letto

che non mi sembra fatto per due

Avevi detto che ero l'unico

ed io ci avevo quasi creduto

Ti penso sempre +Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Pensi sia stato uno sbaglio

Venire sotto casa tua

Non ho trovato il coraggio

Di dirti quello che ho fatto

Ma almeno non ti ho detto una bugia

Una bugia

A cosa serve il tuo odio

Se la colpa è solo tua

Rip. ritornello

Quindi amarsi a cosa serve?

Se finiamo per odiarci

Quanto tempo che si perde

A dirsi ti amo e dopo addio

Pensi sia stato uno sbaglio

Lasciami sciogliere nell'agonia

Non meritavo uno schiaffo

Mi hai messo in bocca un'altra tua bugia

Lasciami sciogliere nell'agonia

Nell'agonia

Se ti rivedo ti

3/5

Il significato della canzone di Chiello a Sanremo 2026

Ospite di Sarà Sanremo di Carlo Conti, Chiello ha offerto un’anteprima sul brano: “Parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa”.

4/5
Chi sono gli autori della canzone di Chiello

Testo di Rocco Modello (Chiello) e Tommaso Ottomano. Musica di Fausto Cigarini, Saverio Cigarini, Matteo Pigoni e Tommaso Ottomano.

Ed. Sugarmusic Publishing/Jukebox Edizioni

5/5
