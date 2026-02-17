Introduzione
Maria Antonietta & Colombre debutteranno in gara con il brano La felicità e basta. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, la coppia si esibirà con Brunori Sas sulle note del brano Il mondo di Jimmy Fontana
Quello che devi sapere
Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta
Maria Antonietta & Colombre, all’anagrafe Letizia Cesarini Giovanni Imparato, presenteranno La felicità e basta, incluso nella ristampa del joint album Luna di Miele.
Maria Antonietta & Colombre alla loro prima partecipazione a Sanremo
Tra i debuttanti di quest’anno troviamo Maria Antonietta & Colombre. La coppia ha commentato la partecipazione al Festival di Sanremo 2026: “Ci piace pensare sia anche un po’ per tutte le canzoni scritte in questi anni, ognuno per conto suo, per tutti i chilometri, i concerti, le persone incontrate, per gli entusiasmi, per le delusioni, per il coraggio di avere seguito sempre la propria illusione. E soprattutto per aver creduto uno nell’altra, per aver creduto nella musica. Gli illusi di sempre vanno in riviera!”. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, la coppia si esibirà con Brunori Sas sulle note del brano Il mondo di Jimmy Fontana. La coppia ha raccontato: “Dario è un grande cantautore, che stimiamo moltissimo, ma è anche un nostro amico a cui vogliamo molto bene”. “Tornare a condividere insieme un’avventura così speciale, ci emoziona”, ha concluso.
La felicità e basta, il testo della canzone di Maria Antonietta & Colo
È più facile perdonarci,
se tieni a mente siamo tutti debuttanti.
"Sii te stessa e andrà tutto bene".
diceva la supermodella con la pelle splendida.
Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,
e tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.
Da quella chaise longue di pelle bianca
la tua vita non ti stanca.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
la colpa non è nostra, non sono i nostri errori, non è così...
(I love you baby)
Non posso arrendermi. (I love you baby)
Passo a prenderti.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.
È più facile se siamo insieme,
mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere
e dai pensieri nella testa... "Fare meglio, più convinta!"
come diceva quella popstar sorridente in Valentino.
E a volte mi sento molto stanca,
e non riesco a tenere la testa alta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
la colpa non è nostra, non sono i nostri errori,
non è cosi...
(I love you baby) Passo a prenderti.
Rip.ritornello
Baby, dall'ansia di un'aspettativa,
baby scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
ce la prendiamo e basta.
Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli
la colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.
Rip.ritornello
Baby, dalla tristezza che è infinita,
baby scappiamo questo sabato mattina.
Che cosa credi? Credo che la felicità,
ce la prendiamo e basta.
Baby,
siamo ancora in piedi.
Credo che la felicità,
ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta.
Il significato della canzone di Maria Antonietta & Colombre a Sanremo
Intervistati da Carlo Conti nel corso della serata di Sarà Sanremo, i due artisti hanno spiegato il significato della canzone. Colombre ha dichiarato: “La felicità, riflettendoci sopra, non è una gara, non è un premio, ma un diritto di tutti”. Maria Antonietta ha aggiunto: “Se sei vivo, ti spetta e siccome noi siamo qui, vivi, prendiamocela”.
Chi sono gli autori della canzone di Maria Antonietta & Colombre
Testo di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato. Musica di Letizia Cesarini, Giovanni Imparato e Francesco Catitti.
Ed. Puro/Picicca Management/Meme/
Universal Music Publishing Ricordi/Dischi Duri