È più facile perdonarci,

se tieni a mente siamo tutti debuttanti.

"Sii te stessa e andrà tutto bene".

diceva la supermodella con la pelle splendida.

Quanto è bello essere te stessa sulle spiagge dei Caraibi,

e tu piangi sui diamanti in bikini tra i coralli.

Da quella chaise longue di pelle bianca

la tua vita non ti stanca.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

la colpa non è nostra, non sono i nostri errori, non è così...

(I love you baby)

Non posso arrendermi. (I love you baby)

Passo a prenderti.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.

È più facile se siamo insieme,

mi difendo molto meglio dalle ansie passeggere

e dai pensieri nella testa... "Fare meglio, più convinta!"

come diceva quella popstar sorridente in Valentino.

E a volte mi sento molto stanca,

e non riesco a tenere la testa alta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

la colpa non è nostra, non sono i nostri errori,

non è cosi...

(I love you baby) Passo a prenderti.

Rip.ritornello

Baby, dall'ansia di un'aspettativa,

baby scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

ce la prendiamo e basta.

Ma se abbiamo sete, abbiamo fame o siamo soli

la colpa non è nostra, non siamo dei coglioni.

Rip.ritornello

Baby, dalla tristezza che è infinita,

baby scappiamo questo sabato mattina.

Che cosa credi? Credo che la felicità,

ce la prendiamo e basta.

Baby,

siamo ancora in piedi.

Credo che la felicità,

ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta.