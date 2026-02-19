Chi sono Maria Antonietta & Colombre, per la prima volta a Sanremo con La felicità e basta
Debutto in gara di Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, meglio noti con i loro nomi d'arte. Oltre a essere un duo artistico, si tratta anche di una coppia a livello sentimentale. Sul placo dell'Ariston portano un pop ricercato e intimo, raccontando l'amore con ironia e profondità. Scopriamo di più sul loro conto, ripercorrendone vita e carriera per meglio capirne l'esibizione sanremese
Di Camilla Sernagiotto