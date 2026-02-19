1/13 ©Getty

Il Festival di Sanremo 2026 segna il debutto in gara di Maria Antonietta (Letizia Cesarini) e Colombre (Giovanni Imparato) con La felicità e basta. Maria Antonietta e Colombre sono un duo artistico e sentimentale del panorama indie italiano. La felicità e basta è anticipata dall'album Luna di miele (2025). Maria Antonietta e Colombre portano un pop ricercato e intimo, raccontando l'amore con ironia e profondità. Scopriamo di più sulla loro storia, sia professionale sia d'amore, per meglio capirne l'esibizione sanremese.

Sanremo 2026, Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta. Il testo