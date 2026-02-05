Introduzione
Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, condurrà la 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Il palco del Teatro Ariston ospiterà trenta artisti in gara nella sezione dei Big e quattro in quella delle Nuove Proposte. Nicola Savino, accompagnato dal Maestro Enrico Cremonesi, Aurora Leone e Federico Basso, condurrà il DopoFestival. Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi al PrimaFestival. Ecco la guida completa
Quello che devi sapere
Sanremo 2026, quando inizia: le date e gli orari
Il sipario sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo si alzerà martedì 24 febbraio. La kermesse musicale si articolerà in cinque serate:
- prima serata: martedì 24 febbraio
- seconda serata: mercoledì 25 febbraio
- terza serata: giovedì 26 febbraio
- quarta serata: venerdì 27 febbraio
- quinta e ultima serata: sabato 28 febbraio
Per quanto riguarda la messa in onda, al momento la Rai non ha diffuso l’orario esatto dell’inizio delle serate. Partenza possibile intorno alle ore 20.30. Massimo riserbo anche per quanto riguarda l’orario di chiusura delle cinque serate.
Sanremo 2026, il regolamento dei Big
Stando al regolamento diffuso sul sito ufficiale della Rai, i trenta Big si esibiranno nel corso delle cinque serate secondo questo schema:
- prima serata: tutti i trenta Big sul palco
- seconda serata: 15 Big sul palco (al momento non è nota la lista dei nomi)
- terza serata: 15 Big sul palco (al momento non è nota la lista dei nomi)
- quarta serata: i 30 Big si esibiscono con le cover
- serata finale: elezione del vincitore
Sanremo 2026, il regolamento delle Nuove Proposte
I quattro artisti in gara nella sezione delle Nuove Proposte proporranno i loro brani nel corso della seconda serata. Due canzoni otterranno l’accesso alla serata di giovedì 26 febbraio in cui verrà eletta quella vincitrice. Gianluca Gazzoli presenterà la competizione delle Nuove Proposte.
Festival di Sanremo 2026, dove si svolge
La 76esima edizione del Festival di Sanremo si svolgerà al Teatro Ariston. Nel corso degli anni il celebre palco è divenuto un vero e proprio simbolo della musica italiana e non solo.
I conduttori del Festival di Sanremo
Carlo Conti sarà al timone della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver guidato le edizioni 2015, 2016, 2017 e 2025, il conduttore sarà per la quinta volta alla guida della kermesse musicale. In tutte le cinque serate Carlo Conti sarà affiancato dalla co-conduttrice Laura Pausini.
I co-conduttori del Festival di Sanremo
Nel corso delle cinque serate, Carlo Conti e Laura Pausini saranno accompagnati da altri personaggi del mondo dello spettacolo:
- prima serata: Can Yaman
- seconda serata: Achille Lauro
Gli ospiti al Festival
Grande attesa per gli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Ariston. Al momento Carlo Conti non ha rilasciato informazioni a riguardo, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.
I cantanti Big in gara a Sanremo 2026: la lista
Grandi ritorni e debutti sul palco del Teatro Ariston. Questa 76esima edizione della kermesse vedrà trenta artisti in gara nella sezione Big. Ecco tutti gli artisti con le loro canzoni:
- Malika Ayane - Animali notturni
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- J-Ax – Italia Starter Pack
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Luchè – Labirinto
- Tredici Pietro - Uomo che cade
- Serena Brancale – Qui con me
- Patty Pravo - Opera
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Leo Gassman - Naturale
- Raf – Ora e per sempre
- LDA & Aka7even – Poesie clandestine
- Michele Bravi - Prima o poi
- Sayf - Tu mi piaci tanto.
- Francesco Renga - Il meglio di me
- Ermal Meta – Stella stellina
- Arisa – Magica favola
- Levante – Sei tu
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Dargen D’Amico – AI AI
- Chiello – Ti penso sempre
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Nayt – Prima che
- Samurai Jay – Ossessione
- Eddie Brock – Avvoltoi
Le Nuove Proposte di Sanremo 2026
I quattro vincitori di Sarà Sanremo si esibiranno nel corso della seconda serata. In palio due posti per la finale della categoria Nuove Proposte in programma giovedì 26 febbraio. Ecco gli artisti in gara:
- Angelica Bove - Mattone
- Blind, El Ma e Soniko - Nei miei DM
- Mazzariello - Manifestazione d’amore
- Nicolò Filippucci - Laguna
I duetti e le cover di Sanremo 2026
Nella quarta serata, in scena venerdì 27 febbraio, i trenta artisti si esibiranno sulle note di cover in compagnia di alcuni ospiti. Granda attesa da parte del pubblico. Questi i duetti in programma:
- Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
- Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te
- Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
- Ditonellapiaga con TonyPitony - The lady is a tramp
- Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
- Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé
- Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax
- Ermal Meta con Dardust – Golden hour
- Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
- Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
- Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
- J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita
- LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
- Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
- Levante con Gaia – I maschi
- Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
- Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore
- Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
- Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
- Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
- Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
- Raf con i The Kolors – The riddle
- Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
- Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack
- Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho
- Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna
- Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita
Festival di Sanremo 2026, gli ospiti dalla Costa Toscana
Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà l’ospite in collegamento dal palco della Costa Toscana nel corso delle cinque serate. Il cantautore è tra i nomi più amati della scena musicale italiana.
Festival di Sanremo 2026, chi dirige l’orchestra
Il Maestro Pinuccio Pirazzoli avrà il compito di dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo 2026.
Festival di Sanremo 2026, chi conduce il PrimaFestival
Il PrimaFestival è l’appuntamento che precede l’inizio della kermesse offrendo uno sguardo sulla manifestazione. Alla conduzione Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi.
Festival di Sanremo 2026, chi conduce il DopoFestival
Da martedì 24 a venerdì 27 febbraio, la kermesse sarà seguita dal DopoFestival. Alla guida Nicola Savino. Presenti anche il Maestro Enrico Cremonesi, Aurora Leone e Federico Basso.
Festival di Sanremo 2026, chi è il Direttore artistico
Oltre al ruolo di conduttore, Carlo Conti ricoprirà anche quello di Direttore artistico della 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Festival di Sanremo 2026, chi ha partecipato più volte
Patty Pravo detiene il primato di partecipazioni tra i trenta Big in gara quest’anno. L’artista ha partecipato nelle seguenti edizioni: 1970, 1984, 1987, 1995, 1997, 2002, 2009, 2011, 2016, 2019 in coppia con Briga.
Festival di Sanremo 2026, chi sono i debuttanti
Prima volta in gara per alcuni artisti di questa 76esima edizione. Questi i cantanti debuttanti nel 2026:
- Bambole di pezza
- Chiello
- Eddie Brock
- Luchè
- Maria Antonietta e Colombre
- Nayt
- Samurai Jay
- Sayf
- Tommaso Paradiso
- Tredici Pietro
Festival di Sanremo 2026, chi va all’Eurovision Song Contest
Il vincitore del Festival di Sanremo avrà la possibilità di rappresentare l’Italia alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna.
Biglietti Sanremo 2026: quanto costano e come si acquistano
I biglietti del Festival di Sanremo sono stati messi in vendita attraverso una speciale regolamentazione suddivisa in più fasi. Stando a quanto riportato da Cosmopolitan, questi i prezzi dei diversi biglietti della 76esima edizione della kermesse musicale:
- platea (dalla prima alla quarta serata): 240 euro
- platea (serata finale): 875 euro
- galleria (dalla prima alla quarta serata): 132 euro
- galleria (serata finale): 430 euro
- abbonamento platea per cinque serate: 1.835 euro
- abbonamento galleria per cinque serate: 958 euro
Festival di Sanremo 2026, il jingle
Welo, in gara a Sanremo Giovani, è l’autore di Emigrato, jingle di questa edizione della kermesse musicale.
Festival di Sanremo 2026, i preascolti
Il 26 gennaio 2026 la stampa ha potuto ascoltare in anteprima le trenta canzoni in gara nella sezione dei Big. Ecco i preascolti.
Il FantaSanremo
Il FantaSanremo è la divertente competizione fantasy che vede i telespettatori formare squadre con i trenta Big in gara al Festival di Sanremo 2026. Nel corso degli anni il fantasy game ha assunto sempre maggior popolarità fino a diventare un appuntamento imperdibile per centinaia di migliaia di utenti.
FantaSanremo 2026, la sigla
Come annunciato dalla pagina Instagram del fantasy game, TonyPitony è l’aurore della sigla dell’edizione 2026 del FantasSanremo.