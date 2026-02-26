Sanremo 2026, le pagelle della terza serata del Festival e Filippucci tra Nuove ProposteMusica ©Getty
Introduzione
La terza serata del Festival di Sanremo (LA DIRETTA) ripropone quindici artisti in gara (TUTTI I TESTI). In apertura di trasmissione la finale delle Nuove Proposte (LA SCALETTA): vince Nicolò Filippucci mentre Angelica Bove conquista un doppio premio della Critica, quello della Sala Stampa Lucio Dalla e di quella Mia Martini. IN AGGIORNAMENTO
Quello che devi sapere
ANGELICA BOVE - MATTONE - VOTO 8
Poco da aggiungere rispetto alle sere precedenti. La ventiduenne romana si mostra sempre più sicura, autorevole, identitaria. Ha detto, nei giorni scorsi, che temeva l'arrivo dell'ansia. La sensazione è che non sia arrivata...se invece lo è l'ha domata con leggiadra maestria. Ha vinto sia il Premio della Sala Stampa Mia Martini che della Sala Stampa Luci Dalla (TESTO)
NICOLO' FILIPPUCCI - LAGUNA - VOTO 7
Un po' rigido rispetto alla precedente esibizione, forse, almeno nei primi secondi della sua performance, sente il peso della finale. Poi il cuore prende il sopravvento e la laguna che racconta diventa amica e non insidia. E' il vincitore della categoria Nuove Proposte (TESTO)
MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE - LA FELICITA' E BASTA 8
Sembra di partecipare a una festa a casa loro. E poi, sono sorridenti, allegri, scanzonati. Giocando col titolo di questa canzone entusiasmante...basta (poco) per la felicità (TESTO)
LEO GASSMANN - NATURALE - VOTO 5
Scende le scale come un Pirata dei Caraibi (e questo se lo può permettere) ma davanti al microfono gli manca quel quid per entrare nei cuori della gente, per fare sì che la sua canzone non sia una cartolina senza immagine (TESTO)