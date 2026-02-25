Introduzione

Angelica Bove, giovane cantautrice romana classe 2003, si presenta tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026 con Mattone, un brano che testimonia la profondità della sua esperienza emotiva e la capacità di trasformare il dolore in musica.

Martedì 25 febbraio, per la seconda serata del Festival, Angelica Bove si contenderà il titolo di campione nella sezione Nuove Proposte con Nicolò Filippucci in gara con Laguna, l'inedito trio formato da Blind, El Ma & Soniko con il brano Nei miei DM, e il cantautore Mazzariello (24 anni) con Manifestazione d'amore.

Semifinalista a X Factor nel 2023, Angelica Bove ha partecipato a Sanremo Giovani e si esibirà al Festival con un pezzo intenso e personale, capace di raccontare il peso dei lutti che hanno segnato la sua vita e la crescita interiore che ne è derivata. L’artista ha spiegato come Mattone nasca da un filo rosso che percorre tutto il suo primo album, TANA, un percorso che mette al centro la sua personalità e i suoi difetti, senza nascondere le ferite che l’hanno trasformata.

Scopriamo di seguito il testo, il significato e tutto ciò che bisogna sapere del brano Mattone di Angelica Bove.