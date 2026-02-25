Due ore di sonno in due settimane

Ma adesso non posso dormire

Ti guardo allo specchio prima di uscire

Il cielo che cade fuori dal balcone

Ma è soltanto una manifestazione d'amore

Le scale (Le scale)

Di corsa non finiscono più (Ah, ah, ah)

Le faccio col fiatone a due a due (A due)

E non so più che fare

Sciopero nazionale, assemblea condominiale

Dribblare (Dribblare)

Tra i taxi, le auto, i tram (I tram)

Per pensare adesso lei cosa fa

C'è mancato poco, c'è mancato un metro

E continuo a pensare

Che se quell'auto non si fosse fermata

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

E ti chiedo scusa, scusami tanto la telefonata

Ma mi sono sentito morire

E ho pensato al tuo nome alla fine

Mio Dio (Mio Dio)

Sei tu o sono io?

Palazzi di metallo

Sembra di non contare tanto

Meno di un soffio

Amara (Amara)

A volte la città è così amara

Dolcificante sparso per strada

Ovunque vada

Gente che spera

Gente che spara

E continuo a pensare

Che se quell'auto non si fosse fermata

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

E ti chiedo scusa, scusami tanto la telefonata

Ma mi sono sentito morire

E ho pensato al tuo nome alla fine

Cuore mio, ma che brutta giornata

Andar via senza averti baciata

Ma mi sono sentito morire

E ho pensato al tuo nome alla fine

Ritorno da te dopo sedici ore

Che dici se andiamo a dormire?

Spegni le luci che voglio sparire

E in questo silenzio a cui la do vinta

Pensa che bello

Ti potrebbe interessare: Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2026