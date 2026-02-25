Sanremo 2026, Mazzariello con Manifestazione d'amore: testo e significato della canzoneMusica
Introduzione
C’è anche Mazzariello tra i quattro artisti che si contendono la vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Il giovane cantautore campano gareggia contro Angelica Bove, il trio formato da Blind, El Ma e Soniko e Nicolò Filippucci. Tutti si esibiscono per la prima volta nella serata di oggi, 25 febbraio, in una sfida a coppie a eliminazione diretta (LA SCALETTA DELLA SECONDA SERATA). I due vincitori passano il turno e domani, nella terza serata all’Ariston, competono per il premio. Mazzariello porta in competizione la sua Manifestazione d’amore: ecco il testo completo e il significato della canzone.
Quello che devi sapere
Manifestazione d’amore, il testo della canzone di Mazzariello
Due ore di sonno in due settimane
Ma adesso non posso dormire
Ti guardo allo specchio prima di uscire
Il cielo che cade fuori dal balcone
Ma è soltanto una manifestazione d'amore
Le scale (Le scale)
Di corsa non finiscono più (Ah, ah, ah)
Le faccio col fiatone a due a due (A due)
E non so più che fare
Sciopero nazionale, assemblea condominiale
Dribblare (Dribblare)
Tra i taxi, le auto, i tram (I tram)
Per pensare adesso lei cosa fa
C'è mancato poco, c'è mancato un metro
E continuo a pensare
Che se quell'auto non si fosse fermata
Cuore mio, ma che brutta giornata
Andar via senza averti baciata
E ti chiedo scusa, scusami tanto la telefonata
Ma mi sono sentito morire
E ho pensato al tuo nome alla fine
Mio Dio (Mio Dio)
Sei tu o sono io?
Palazzi di metallo
Sembra di non contare tanto
Meno di un soffio
Amara (Amara)
A volte la città è così amara
Dolcificante sparso per strada
Ovunque vada
Gente che spera
Gente che spara
E continuo a pensare
Che se quell'auto non si fosse fermata
Cuore mio, ma che brutta giornata
Andar via senza averti baciata
E ti chiedo scusa, scusami tanto la telefonata
Ma mi sono sentito morire
E ho pensato al tuo nome alla fine
Cuore mio, ma che brutta giornata
Andar via senza averti baciata
Ma mi sono sentito morire
E ho pensato al tuo nome alla fine
Ritorno da te dopo sedici ore
Che dici se andiamo a dormire?
Spegni le luci che voglio sparire
E in questo silenzio a cui la do vinta
Pensa che bello
Il significato di Manifestazione d’amore di Mazzariello
Manifestazione d’amore, almeno dal titolo, riecheggia qualche gesto plateale di dimostrazione d’affetto. In realtà la canzone dipinge un’atmosfera molto più intimista del sentimento. Tutto parte da un resoconto degli affanni della vita urbana: fare le scale di corsa, l’assemblea di condominio, lo sciopero nazionale, fare lo slalom in città tra taxi, macchine e tram, in mezzo a “palazzi di metallo”. Lo snodo narrativo per riflettere sull’amore è un incidente sfiorato e fortunatamente mancato. Cosa sarebbe successo se “quell’auto non si fosse fermata”? Tutti presi dal turbinio cittadino, non ci sarebbe stato nemmeno il tempo di un addio: Mazzariello ricorda di essere andato via “senza averti baciata”. Poi l’atmosfera cambia. Al termine di una lunga giornata di “sedici ore”, si ricongiunge con la sua compagna e tutto il rumore sembra sparire. Luci spente, immersi nel silenzio, le dice: “Pensa che bello morire, per finta”. La casa e l’amore come rifugio, come scudo da tutto quello che c’è al di fuori e che spesso ci tiene troppo occupato.
Chi è Mazzariello, la carrierea: gli esordi in digitale
Mazzariello, nome d’arte e cognome di Antonio Mazzariello, si muove all’intersezione tra cantautorato moderno e l’indie-pop tipico di una fetta della generazione Z. Non a caso sfrutta i canali digitali per iniziare a farsi strada da sé nel complicato mondo della musica, pubblicando i suoi primi brani intorno al 2021. La sua nicchia di riferimento lo nota: Pubblicità Progresso gli vale la copertina di Scuola Indie di Spotify.
Futura Dischi e Summertime 3
L’etichetta che scommette su Mazzariello è Futura Dischi. Nel 2022 la sua canzone d’esordio Pubblicità progresso raggiunge un pubblico più ampio, venendo inserita tra i 60 brani che compongono la colonna sonora della serie Netflix Summertime 3. Poi arrivano i singoli Chissà e Vertigini, i primi live, e gli altri singoli Non chiamarmi amore e Bambini per sempre in collaborazione con Alte.
Dal primo EP alle Nuove Proposte di Sanremo 2026
Nel 2023 vede la luce il suo primo EP, Ufficio oggetti smarriti, nel 2024 è il turno di Antisommossa (Futura Dischi/Epic Records Italy) EP, presentato in giro per i festival italiani e in eventi come il concertone del Primo Maggio. Arriva quindi il turno di Sanremo Giovani 2024 con Amarsi per lavoro, e nel 2025 vince Area Sanremo con Manifestazione d’amore, staccando un biglietto per la competizione tra le Nuove Proposte di quest’anno.
