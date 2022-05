Summertime 3, tutte le canzoni della nuova stagione della serie tv

Scossa: una scarica di energia investe summertime 3

Tra i brani scelti per impreziosire la serie tv c’è Scossa, il nuovo singolo di Sangiovanni, giovane cantautore divenuto celebre tra i banchi di Amici di Maria de Filippi. Il cantante appare anche in alcune scene di Summertime 3, in cui veste i panni di se stesso. “Prenderò la scossa se mi tocchi il futuro E lo fai in mille pezzi perché Non prendiamo la rincorsa Per buttarci negli occhi e poi E non pensarci mai”. Queste alcuni dei versi della canzone, che fa pensare alla voglia di leggerezza che solo l’estate sa dare.