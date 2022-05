Summertime 3, Sangiovanni debutta come attore e canta l'inedito Scossa

In attesa di vederlo dal vivo quest’estate con il Cadere Volare Tour, Sangiovanni sbarca su Netflix nella terza stagione di Summertime (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il cantante interpreterà sé stesso mentre si esibisce con Scossa, suo ultimo inedito Condividi

Mercoledì 4 maggio è sbarcata su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la terza stagione di Summertime, serie tv ispirata al romanzo Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia da cui è stato tratto già l’omonimo film che ha fatto conoscere l’attore Riccardo Scamarcio. I protagonisti di Summertime sono Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue che, nella terza stagione, saranno messi a dura prova con alcune scelte da compiere. Summer vorrebbe finalmente godersi l’estate con spensieratezza, Ale deve combattere con dei sensi di colpa piuttosto pesanti, mentre Sofia teme di essere diventata una sorta di estranea per i suoi amici. Oltre agli attori che ormai conosciamo come Coco Rebecca Edogamhe (Summer) e Alessandro Tersigni (Ale) per citarne un paio, la terza stagione di Summertime vedrà un cameo del cantante Sangiovanni.

Sangiovanni dà la Scossa alla terza stagione di Summertime approfondimento Summertime 3, cosa c'è da sapere sulla nuova stagione della serie tv Summertime è una serie tv che ha sempre avuto la musica come sfondo nelle vicende dei protagonisti. Ascolteremo grandi hit del passato come Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, Luglio di Riccardo Del Turco, Pedro di Raffaella Carrà, ma anche canzoni interpretate da giovani cantanti di questa generazione Madame, Tananai, Blanco e, appunto, Sangiovanni. Quest’ultimo interpreterà sé stesso mentre canta Scossa, inedito inserito all’interno della tracklist digitale dell’album Cadere volare. La nuova canzone di Sangiovanni si potrà ascoltare in radio a partire da venerdì 6 maggio.

Le date del tour estivo di Sangiovanni approfondimento Sangiovanni, fotostoria del cantante Un 2022 sin qui entusiasmante per il cantante lanciato da Amici. Dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con Farfalle e l’imminente debutto come attore in Summertime, questa estate parte il Cadere Volare Tour, che prende il nome dal suo ultimo album. Queste le date degli appuntamenti per seguire Sangiovanni dal vivo: 7 luglio 2022 – Parco San Valentino, Pordenone

8 luglio 2022 – Piazza Sordello, Mantova

10 luglio 2022 – Piazza Ariostea, Ferrara

14 luglio 2022 – Arena San Francesco, Morrovalle (MC)

16 luglio 2022 – Piazza Medford, Alba (CN)

20 luglio 2022 – Piazzale degli Alpini, Bergamo

23 luglio 2022 – Castle on air, Bellinzona (Svizzera)

28 luglio 2022 – Piazzale Europa, Rosolina Mare (RO)

29 luglio 2022 – Piazza Garibaldi, Cervia (RA)

4 agosto 2022 – Parco Centrale, Follonica (GR)

5 agosto 2022 – Castello Pasquini, Castiglioncello (LI)

7 agosto 2022 – Piazza Carli, Asiago (VI)

25 agosto 2022 – Piazza Libertà, Ragusa

27 agosto 2022 – Villa Bellini, Catania

28 agosto 2022 – Arena del Mare, Campofelice di Roccella (PA)

30 agosto 2022 – Castello, Roccella Jonica (RC)

approfondimento Summertime, dove eravamo rimasti: trama della prima e seconda stagione Il tour è stato organizzato a grande richiesta dopo le date di maggio nei superclub. Oltre a questi appuntamenti, vedremo Sangiovanni anche al Palazzetto dello Sport di Roma il 19 ottobre e al Forum di Assago di Milano il 23 ottobre. Il Cadere Volare Tour è stato organizzato e prodotto da Friends and Partners in collaborazione con Sugarmusic. Oltre a esibirsi in tutta Italia, Sangiovanni sbarcherà anche fuori i confini nazionali con il concerto del 23 luglio a Bellinzona, in Svizzera.