La stagione conclusiva arriverà in streaming su Netflix a partire dal 4 maggio prossimo (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

L’estate è nell’aria e con lei stanno per arrivare tante novità seriali e cinematografiche. Il 4 maggio sbarcherà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la terza e ultima stagione di Summertime, serie tv che racconta le vicende di Summer e dei suoi amici sulla vivace riviera romagnola. Il progetto sarà composto da 8 episodi scritti da Enrico Audenino, Luca Giordano, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli e diretti da Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda. La serie, di genere adolescenziale, è ispirata al film di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo.

A impreziosire musicalmente Summertime 3 arriva il nuovo inedito di Sangiovanni, cantante divenuto celebre grazie ad Amici di Maria de Filippi. Scossa, infatti, è il suo ultimo brano ed è stato presentato proprio nel trailer ufficiale della serie, rilasciato solo qualche giorno fa. Inoltre, Sangiovanni sarà presente nella serie tv interpretando se stesso. Nel cast sono stati confermati i ruoli e gli attori delle prime due stagioni : Coco Rebecca Edogamhe è Summer, Ludovico Tersigni veste i panni di Ale, Amanda Campana è Sofia, Andrea Lattanzi interpreta Dario, Giovanni Maini recita il ruolo di Edo, Alicia Ann Edogamhe è Blue, Andrea Butera è Alfredo, Lucrezia Guidone presta il volto a Rita. E ancora Romina Colbasso (Giulia), Sara Mondello (Milena), Amparo Piñero Guirao (Lola), Thony (Isabella) e Alberto Boubakar Malanchino (Antony), la madre e il padre di Summer e di Blue. Mario Sgueglia (Maurizio), nel ruolo del papà di Ale, Giuseppe Giacobazzi (Loris), in quelli del papà di Edo e Marina Massironi in Wanda.

La trama

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a maggio 2022. FOTO

Ecco la trama di Summertime 3. L’estate è arrivata: Summer è pronta per viverla con l’allegria e la spensieratezza che non ha mai avuto. Dario riceve una proposta ghiotta, che non può lasciarsi scappare, mentre Sofia torna con la paura di non essere più importante per i suoi amici e Ale è in preda a spaventosi sensi di colpa.

Negli episodi in arrivo, Summer, Edo, Dario, Sofia, Blue e Ale faranno dei passi in avanti nella scoperta di loro stessi, delle loro ambizioni e dei loro sogni. La loro amicizia e l’arrivo di nuovi componenti del gruppo li porteranno a comprendere qualcosa in più sulla vita e sulle relazioni. In questo percorso di crescita i ragazzi capiranno che, a volte, volere davvero bene a qualcuno può anche significare dover rinunciare a qualcosa.