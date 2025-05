The Couple chiude (e il cachet va in beneficenza)

Ad annunciare la chiusura anticipata è stato un comunicato stampa firmato Mediaset. Il montepremi in palio, pari a un milione di euro, verrà donato all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che lo utilizzerà per costruire un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale

Il montepremi da un milione di euro, non se lo aggiudicherà nessuno. The Couple, il reality show con Ilary Blasi, che aveva suscitato scalpore proprio per quel premio così cospicuo, ha chiuso i battenti.

Stop a The Couple: il comunicato stampa di Mediaset

The Couple avrebbe dovuto concludersi domenica 11 maggio. Con qualche giorno d'anticipo, Mediaset ed Endemol Shine Italy hanno deciso di fermarlo. Niente più puntate, dunque, e niente più diretta 24 ore su 24 su Mediaset Infinity. Il milione di euro del montepremi andrà in beneficenza.

"A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Mediaset desidera inoltre ringraziare Ilary Blasi per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto": questo il contenuto del comunicato stampa, che la conduttrice ha scelto (per il momento) di non commentare.