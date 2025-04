The Couple, come funziona il nuovo programma di Ilary Blasi

The Couple – Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, ha debuttato il 7 aprile scorso. Il programma vede in gara otto coppie, formate da celebrità e volti non noti, legati da amicizie, relazioni o legami familiari. Ma come funziona? E come si arriva a vincere il milione di euro di montepremi?

Come funziona The Couple

Le otto coppie di The Couple - Una vittoria per due sono chiamate ad affrontare prove fisiche e mentali, superabili sono con coesione, complicità e astuzia. Per provare ad aggiudicarsi il montepremi da 1 milione di euro, i concorrenti (che vivono una convivenza forzata 24 ore su 24, stile Grande Fratello) dovranno accumulare quante più chiavi possibili nel corso della settimana. Il montepremi, infatti, andrà alla coppia che - alla fine - possiederà la chiave che apre il forziere. Va da sé, più chiavi si avranno, maggiore sarà la probabilità di vittoria. Chi decide le eliminazioni? I concorrenti stessi, ma anche il pubblico da casa.

Nel corso della puntata di debutto, Ilary Blasi ha mescolato le sedici chiavi dandone due a ciascuna coppia. Vicendo prove, giochi e nomination, i concorrenti possono strappare agli avversari le loro chiavi, fino alla sfida finale.

Il pubblico può votare tramite SMS, con le seguenti regole: il numero massimo di voti esprimibili dalla medesima utenza è pari a un voto per ogni sessione di voto di durata inferiore alle 24 ore, 1 per ogni sessione di voto superiore alle 24 ore, con un limite complessivo di 50 voti settimanali.