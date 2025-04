The Couple, i concorrenti del nuovo reality con Ilary Blasi

2/7 Foto dal profilo Instagram @thecoupleit

Tra le coppie concorrenti di The Couple troviamo quella composta dalle ex veline Thais Wiggers e Elena Barolo. Wiggers, brasiliana classe 1985, è diventata celebre in Italia proprio come velina bionda di Striscia la Notizia, ruolo da lei ricoperto dal 2005 al 2008, in coppia con Melissa Satta. Dopo l’esperienza televisiva, si è dedicata alla moda e alla famiglia. Elena Barolo, torinese 1982, è invece stata la velina bionda dal 2002 al 2004, accanto a Giorgia Palmas. Nel 2024 ha lavorato come inviata per Questioni di stile