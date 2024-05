Manila Nazzaro ha sposato Stefano Oradei. Le foto e il video

Spettacolo

Moda cerimonia, 15 abiti perfetti per la mamma della sposa. FOTO

Floreale, a tinta unita, lungo, midi, con lo spacco e lo strascico ma sempre elegante e realizzato con tessuti e ricami preziosi, un abito per un giorno da ricordare per sempre. Ecco una carrellata di proposte per la mamma della sposa (o dello sposo) selezionate tra le collezioni della primavera 2024 A cura di Vittoria Romagnuolo

Un abito dritto, in raso, dalla vestibilità perfetta, col punto vita segnato da una cintura sottile e dettagli preziosi che abbelliscono le maniche e i fianchi. Nicole Milano propone, tra le varie opzioni per la primavera, un abito blu, classico e contemporaneo allo stesso tempo, modello ideale per la mamma della sposa (o dello sposo), da scegliere se al prossimo matrimonio siete voi le invitate speciali

Dalla collezione Atelier Emé Cerimonia arriva una proposta monospalla, un dress con la gonna ampia, il top drappeggiato, lo strascico e la manica a mantella sottile. Raffinatissimo, adatto a un giorno più che speciale