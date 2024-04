5/15

Per chi non rinuncia ai pantaloni in nessuna occasione ma ha bisogno di un look speciale. Essenziale ma col twist la tuta Atelier Emé, in crepe, con scollo a barchetta, top morbido, maniche kimono e pantaloni palazzo. Il dettaglio in più sono le due rouches asimmetriche. Il colore in foto è perfetto per le cerimonie primaverili