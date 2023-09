1/15 Courtesy Atelier Emé

Le spose di Atelier Emé posano insieme nell'ambito della sfilata evento del brand che si è tenuta a Milano nello spazio in via Watt allestito per l'occasione come un salone reale. Le indossatrici, tutte in abito bianco, posano con la direttrice creativa del marchio, Silvia Falconi (che spicca nel gruppo col suo look verde acido)