Capelli, 10 +1 acconciature da sposa per la primavera estate 2023

Il classico carré, il taglio corto e pari molto di moda nelle ultime stagioni, è diventato popolare al punto che molte spose si trovano ad adattare le acconciature per il matrimonio all'hairstyle che sfoggiano in tutti gli altri giorni dell'anno. Col carré non si rischia perché in linea di massima non va stravolto. Al massimo, basterà completarlo con un gioiello o con un accessorio per armonizzarlo col resto del bridal look