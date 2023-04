Abiti da sposa boho, 11 celebrity a cui ispirarsi. FOTO

6/13 Immagine tratta dal profilo Instagram @ralphlauren

Il matrimonio di Priyanka Chopra e di Nick Jonas, celebrato nel dicembre del 2018 è entrato nella leggenda per lo sfarzo dei festeggiamenti in stile Bollywood ma anche per il numero degli abiti indossati dalla sposa (ben sette!) nei vari riti. Tra questi spicca un modello realizzato per lei da Ralph Lauren in un delicato stile boho in tulle ricamato con perline e paillettes che ha richiesto quasi duemila ore di lavorazione. L'abito, con le maniche lunghe e l'abbottonatura frontale, è stato completato da un velo lungo ventitré metri

L'account Instagram ufficiale di Ralph Lauren