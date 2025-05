3/15 ©Webphoto

Blake Lively ha raggiunto la notorietà grazie al film 4 amiche e un paio di jeans e alla serie tv Gossip Girl, dove ha interpretato la protagonista Serena van der Woodsen. Ha poi collaborato con registi come Ben Affleck in The Town, Oliver Stone in Le belve e Woody Allen in Café Society. Nel 2024 ha recitato in It Ends With Us di Justin Baldoni, regista contro il quale ha avviato una contesa legale. È sposata con l'attore Ryan Reynolds

