Woman of the Hour, il film di Anna Kendrick sul killer Rodney Alcala

Il thriller Woman of the Hour, il primo film da regista di Anna Kendrick, attrice di Twilight, arriva il 18 ottobre su Netflix (disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Ambientato a Los Angeles nel 1978, il film racconta la storia vera del serial killer Rodney Alcala. La protagonista Cheryl Bradshaw (interpretata dalla stessa Kendrick) è un'aspirante attrice che, tra un insuccesso e l'altro, decide di partecipare come concorrente a Il gioco delle coppie. Nel frattempo, il serial killer Rodney Alcala (Daniel Zovatto) commette indisturbato stupri e omicidi. I due si incontrano proprio nel programma, dove Cheryl non segue il copione scritto da autori che vogliono far apparire le concorrenti come sciocche, ma provoca i concorrenti con ingegno. Alcala è uno dei tre aspiranti partner, che adesca la ragazza con risposte cortesi. "A cosa servono le ragazze?", chiede lei. "A quello che vogliono loro", risponde lui.