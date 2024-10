Sing: Thriller, il trailer e cosa sapere sul corto animato

Dopo aver firmato la regia di Sing e del sequel Sing 2 - Sempre più forte, Garth Jennings è tornato dietro la macchina da presa per dirigere il corto animato sbarcato su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Chris Meledandri coinvolto nella produzione.

Netflix ha rilasciato la sinossi ufficiale del corto: “Dopo aver messo in scena una versione spettacolare di Thriller al New Moon Theatre, Buster Moon e il cast di Sing partono per prendere parte alla festa di Halloween di Clay Calloway”. Il testo prosegue: “Ma quando i nostri eroi arrivano, scoprono che una misteriosa melma multicolore ha trasformato Clay e i suoi ospiti in mostri danzanti”.