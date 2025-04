15/17 ©Webphoto

Nel 2021 Kristen Stewart diventa una perfetta Lady D in Spencer, film diretto da Pablo Larraín e presentato in concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Per il ruolo l’attrice ha ottenuto una candidatura al premio Oscar come miglior attrice e una al Golden Globe come miglior interprete in un film drammatico