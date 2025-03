1/12 ©Webphoto

The Dangerous Lives of Altar Boys - Vite pericolose di bravi ragazzi (2002) – Hirsch inizia la sua carriera da attore partecipando ad alcune serie tv come Due gemelle e una tata, Sabrina, vita da strega e E.R. - Medici in prima linea. Il debutto al cinema arriva nei primi anni 2000 con The Dangerous Lives of Altar Boys, accanto a Jodie Foster e Kieran Culkin. I protagonisti del film sono alcuni ragazzi, alunni di una scuola cattolica molto rigida, che per sfuggire alle regole opprimenti dell’istituto inventano un fumetto basato sulle loro vite

