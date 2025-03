22 film da vedere in streaming a marzo, da The Watcher a The Substance

13/22 The Walt Disney Company Italia

Another You - Disney+. Mümtaz, un uomo solitario di quarant’anni, incontra Derya quando entrambi muoiono in un incidente in cui un camion li tampona. Si sveglia così quotidianamente in un corpo diverso, rivivendo un “ultimo giorno” per tre anni. Durante una cerimonia di premiazione incontra di nuovo Derya, ignaro del fatto che anche lei viva la sua stessa esperienza da tre anni. In streaming dal 7 marzo