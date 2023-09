ORLANDO BLOOM SU GRAN TURSIMO

"Il mio personaggio (Danny Moore) è davvero ispirato a chi ebbe per primo questa idea, a chi creò una competizione che chiamò G.T. Academy. Si disse che in questo modo avrebbe riunito il meglio del meglio e pensò che il vincitore, automaticamente, avrebbe potuto gareggiare in una corsa reale, nel team della Nissan. Ovviamente all'inizio fu vista come un'idea folle: andò in Giappone, si incontrò con i vertici Nissan e cercò di far accettare questa idea. Tutti però gli disserò: 'Sei pazzo? Chi pagherebbe mai per questa cosa? Praticamente vorresti prendere un ragazzo dal suo divano e buttarlo in una competizione reale...sei matto'. Però la sua forte determinazione lo ha premiato".

"Ora ci sembra una cosa normale, ma ai tempi venne definita un'idea folle - ha proseguito -.

È stato emozionanate avere un nome così famoso come "Gran Turismo" e avere delle storie vere dietro queste realtà, con personaggi concreti che vivono insieme a noi e che hanno avuto passione e visione, e che sono riusciti a metterle in pratica. Questo è quello che abbiamo cercato di ricreare con questo film".